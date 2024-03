Totti: “Dybala top ma gioca poco, la società rifletta…”/ “Futuro di Lukaku? Per vincere deve rimanere!”

Francesco Totti torna a parlare di Roma e lo fa all’evento di Betsson.sport, piattaforma digitale che offre notizie, interviste e highlights, di cui l’ex giallorosso è ambassador. Presso Officine Farneto, il simbolo della squadra capitolina si è lasciato andare parlando della rosa – in particolare di Pellegrini, Dybala e Lukaku – del futuro e non solo. Partendo dal centrocampista, l’ex attaccante ha dichiarato: “Dopo De Rossi era difficile trovare un altro capitano, io avevo già detto che Lorenzo (Pellegrini, ndr) è un capitano vero, da Roma. Ora sta anche bene fisicamente e gli riesce tutto”.

Calciomercato Roma/ Le battute di Totti e le "bugie" di Lina Souloukou: cosa bolle in pentola?

Proprio su De Rossi, Totti non risparmia complimenti: “Non mi aspettavo che facesse così bene da subito ma lo speravo. Sta dimostrando di essere un grande allenatore e io, come tutti i tifosi giallorossi, spero continui su questi livelli. La Roma è una piazza difficile e sta dimostrando il suo valore. Conosce bene la città, i tifosi e la società e quindi sta riunendo tutto questo per far sì che i giocatori rendano con la massima tranquillità”. Parlando invece del quarto di finale di Europa League, l’ex giallorosso ha affermato: “I rossoneri stanno bene. Sarà una sfida bellissima, mi auguro che la Roma passi il turno. Il dna europeo del Milan sarà un fattore in più per loro ma non è più il Milan di una volta”.

Ilary Blasi, divorzio con Francesco Totti: patto inaspettato con Fabrizio Corona/ "Con me vincerà processo"

Francesco Totti e il suo ritorno alla Roma: “Basta, per me finisce qui!”, ma poi ritratta, “Se mi chiamano ne parleremo…”

Nel corso dell’evento, Totti ha parlato anche di Paulo Dybala: “Stiamo parlando di un giocatore top ma per quanto riguarda il futuro bisogna capire cosa vuole fare la società e che obiettivi ha già dalla prossima stagione. Se fossi un dirigente, penserei bene a cosa fare con un giocatore che fa 15 partite all’anno. Se ho un obiettivo importante da raggiungere e ho uno dei giocatori più importanti che va in campo in un terzo delle partite, una riflessione devo farla”. Idea cambiata in poco tempo per Francesco Totti, che qualche mese fa, a Ryad, aveva dichiarato “Dobbiamo tenercelo stretto” parlando proprio dell’argentino.

Samantha De Grenet: "Ho avuto un flirt con Francesco Totti"/ "Ci sono stati momenti bellissimi ma poi..."

Diverse, invece, le parole su Romelu Lukaku: “Per vincere deve rimanere”. Non solo il futuro dei due attaccanti. Totti, nel corso dell’incontro, ha parlato anche di un suo possibile ritorno in giallorosso, incalzato dalle domande dei cronici. “Non voglio più parlare di futuro nella Roma, basta. Già ho dato, già ho detto e per me finisce qui” ha spiegato. Per poi però rettificare in parte: “Se mi chiamano ne parleremo”. Infine, un commento sulle voci di una cessione del club ai sauditi: “Mi sono informato, non c’è niente” ha spiegato il Pupone.











© RIPRODUZIONE RISERVATA