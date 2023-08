Totti e Ilary Blasi, nuovi retroscena sulla separazione/ “A Roma lo sapevano tutti”, lo scoop

Ilary Blasi e Francesco Totti, l’amore era finito da tempo? L’indiscrezione

La fine della storia d’amore tra Ilary Blasi e Francesco Totti è stato un fulmine a ciel sereno per i fan della coppia che, ancora oggi, sperano in un ritorno di fiamma. Roberto D’Agostino, direttore di Dagospia, ha rivelato alcuni dettagli della vicenda che ha tenuto per mesi gli italiani incollati allo schermo.

Ai microfoni di Repubblica, il giornalista ammette: “Io il dito tra moglie e marito ce l’ho messo. Sapevo che litigavano da tempo. Certo ho osato… ma si sa che la fortuna premia gli audaci: Francesco Totti mi ha fatto un assist perfetto quando ha rilasciato l’intervista al Corriere della Sera dicendo che aveva beccato dei messaggi sul cellulare della moglie, avvalorando così le notizie che avevo già pubblicato” ha affermato D’Agostino.

Ilary Blasi e Francesco Totti, nuovi dettagli sulla rottura

Il direttore di Dagospia si è, dunque, definito fortunato nell’anticipare l’inevitabile rottura tra la conduttrice e l’ex numero 10, ma non è stata solo la dea bendata ad aiutarlo; il giornalista, ai microfoni di Repubblica, ha svelato come nella Capitale fossero già tutti a conoscenza della crisi tra la coppia che andava avanti da diverso tempo.

“La fine del loro rapporto già si poteva intuire guardando i loro profili prima che io spiattellassi tutto su Dagospia” ha affermato Roberto D’Agostino: “Che il legame era in crisi si vedeva dalle foto pubblicate, non stavano mai insieme. Poi a Roma tutti lo sapevano, ma chi voleva prendersi la responsabilità di scrivere che il Pupone era cornuto e a sua volta aveva un’altra? Sai quante copie perdi in un giornale? Totti a Roma è sempre stato intoccabile”. E’ davvero così? Intanto, in queste settimane, si sta tenendo il processo per stabilire chi abbia tradito prima tra i due.

