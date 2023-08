Totti, Blasi chi ha tradito per primo?/ I legali del Pupone pronti a presentare gli sms di Ilary

Non si placa la querelle fra Francesco Totti e Ilary Blasi, i due ex marito e moglie che si sono lasciati ormai da tempo, e già ribattezzato il divorzio dell’anno se non addirittura del secolo. Come spiega stamane Repubblica attraverso il proprio sito, si tratta di “una guerra ancora tutta da decidere” e la questione principale, così come avviene nella maggior parte delle storie d’amore purtroppo terminate con esito negativo, sta nello scoprire chi dei due coniugi abbia tradito per primo: è stato Francesco Totti a tradire Ilary Blasi, o viceversa? Oppure è semplicemente finito l’amore e i due si sono lasciati?

Ovviamente i due si puntano il dito, rimbalzandosi le accuse, e l’ex conduttrice de Le Iene e L’Isola dei Famosi, ha presentato al tribunale civile una richiesta formale di addebito contro il Pupone, così come riferisce ancora Repubblica. Secondo la stessa, si legge sul quotidiano: “il matrimonio, 16 anni di convivenza e tre figli, sarebbe finito a causa dell’invaghimento di Totti per Noemi Bocchi”. I due, stando alla ricostruzione, si sarebbero conosciuti nei primi giorni dell’anno scorso 2022, per poi iniziare a vedersi ufficialmente a marzo dello stesso anno, cosa che ovviamente non è possibile confermare ma che riporta Repubblica.

TOTTI, BLASI, CHI HA TRADITO PER PRIMO? CONTRO RICHIESTA DEL PUPONE DEPOSITATA ENTRO IL 10 AGOSTO

Francesco Totti però non ci sta ed entro una settimana, precisamente non oltre il 10 agosto, il Pupone depositerà una contro-richiesta davanti al giudice. Si tratta di un “atto corredato dai messaggini tra Ilary Blasi e la parrucchiera Alessia Solidani, visti da Totti controllando il cellulare dell’ormai ex moglie. In quei messaggi, sostiene l’ex calciatore, ci sarebbero le prove dei presunti flirt della presentatrice televisiva”, sottolinea ancora Repubblica.

Gli sms “incriminati” verranno così allegati, come sottolinea il Corriere della Sera, ricordando anche le parole di Totti: «Non avevo mai spiato sul suo telefonino. Però quando mi sono arrivati avvertimenti da persone diverse, di cui mi fido, mi sono insospettito. Ho guardato. E ho visto che c’era una terza persona, che faceva da tramite tra Ilary e un altro». In passato a Ilary Blasi sono stati attribuiti dei flirt con Cristiano Iovino, un personal trainer, nonché con Luca Marinelli, un attore, voci comunque mai confermate. La prossima udienza nel processo si terrà il 20 settembre dopo di che sarà la volta dei testimoni, e non sono da escludere colpi di scena.

