Totti e Ilary, l’anniversario d’amore prima dell’arrivo di Noemi Bocchi/ “Ecco cosa accadeva un anno fa”

Ilary Blasi e Francesco Totti, i festeggiamenti d’amore prima dell’arrivo di Noemi Bocchi

Ilary Blasi e Francesco Totti sono i protagonisti incontrastati del gossip nostrano di questa calda estate. L’annuncio della fine del loro matrimonio il mese scorso ha dato il via ad una serie di indiscrezioni e verità sul loro rapporto e sulle motivazioni che hanno portato alla rottura. L’arrivo di Noemi Bocchi nella vita di Totti e, come svelano le ultimissime indiscrezioni, quella di Cristiano Ivonino nella vita di Ilary, hanno portato la coppia storia a dirsi addio in modo definitivo. Eppure solo un anno fa le cose tra i due andavano in modo totalmente diverso.

“Solo un anno fa, Ilary e Totti festeggiavano il loro anniversario di matrimonio in una delle più belle location che si affaccia su Roma. – ricorda infatti Pipol Gossip su Instagram, aggiungendo – Una foto in primo piano con alle spalle l’immensità della città eterna dove oltre 20 anni fa si celebrava la loro unione con il fatidico ‘si per sempre’. Poi a ottobre dello scorso anno, l’incontro con Noemi.”

Ilary e Totti: ecco cosa succedeva tra loro un anno fa

Solo qualche mese dopo quei festeggiamenti d’amore, Francesco Totti incrociava la sua strada con quella di Noemi Bocchi, la donna oggi finita nel mirino di paparazzi e critiche per l’essere colei che ha portato la storica coppia a dirsi addio. Tante però le cose che ancora non sono chiare in tutta questa vicenda e sulle quali soltanto Ilary e Francesco potranno fare chiarezza quando e se decideranno di spiegare in prima persona quali sono state le motivazioni che hanno causato la fine del loro ventennale amore.













