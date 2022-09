Totti e Noemi Bocchi non si nascondono più/ Cena nello stesso ristorante dove…

Francesco Totti: cena con Noemi Bocchi nello stesso ristorante dove andava con Ilary Blasi

Nuovo capitolo della separazione più famosa d’Italia e a fornirlo è sempre il settimanale Chi che, nel numero in edicola da mercoledì 7 settembre, pubblica le foto della cena che Francesco Totti e Noemi Bocchi si sono concessi insieme a pochi amici. Nessun gesto d’affetto tra i due che scelgono di lasciare il ristorante separatamente, ma un’uscita documentata passo dopo passo dai paparazzi del magazine diretto da Alfonso Signorini che hanno pizzicato i due a Terracina, nello stesso ristorante dove un tempo andava con Ilary Blasi quando soggiornava a Sabaudia.

Stavolta, l’ex capitano della Roma che sta per tornare in tv, pare abbia scelto di tornare in quel luogo in cui si sente a casa proprio con Noemi Bocchi e pochi amici che gli stanno facendo scudo aiutandolo ad affrontare uno dei periodi più difficili della sua vita.

Francesco Totti e Noemi Bocchi: la frequentazione continua?

Mentre l’Italia si chiede chi, tra Francesco Totti e Ilary Blasi rilascerà la prima intervista post separazione, il settimanale Chi continua a monitorare la frequentazione dell’ex capitano della Roma con Noemi Bocchi che, pare, sarebbe andata avanti per tutta l’estate. Come fa sapere Chi, se Totti ha trascorso l’estate a Sabaudia con i figli alternandosi nella villa con Ilary Blasi, Noemi ha scelto di trascorrere le vacanze a San Felice Circeo, a pochi chilometri proprio da Sabaudia.

I due, così avrebbero avuto la possibilità di vedersi e concedersi una cena, in compagnia di qualche amico, come documenta il servizio di Chi che ha sorpreso i due a Terracina mentre lasciavano separatamente il ristorante.

