“Totti-Ilary? Troppo fango, figli soffrono”/ Avv. Della Corte: “Trattino in silenzio”

Maria Rosaria Della Corte, avvocato matrimonialista, è intervenuta ai microfoni di “Unomattina”, trasmissione di Rai Uno condotta da Massimiliano Ossini, per commentare la fine dell’amore tra Francesco Totti e Ilary Blasi, soprattutto alla luce delle recenti dichiarazioni rilasciate dall’ex calciatore della Roma ai microfoni del “Corriere della Sera” e la risposta fatta pervenire attraverso terzi dalla conduttrice de “L’Isola dei Famosi”.

Il legale Della Corte ha asserito che, dal suo punto di vista, “sarebbe stato più saggio mantenere il silenzio sin dall’inizio. Quando si alza l’asticella è sempre per motivi patrimoniali, certo non giova ai figli la valanga di fango che si stanno scaricando addosso Francesco e Ilary. Meglio privilegiare una trattativa lunga tra avvocati che un iter giudiziario di anni che non calza perfettamente su quella famiglia”.

AVV. DELLA CORTE: “TOTTI-ILARY? TORNINO A COLLOQUIARE NEL SILENZIO”

Come ha aggiunto a “Unomattina” dall’avvocato Della Corte, nel caso di Francesco Totti e Ilary Blasi “tutto viene amplificato, in quanto sono esposti mediaticamente. Peraltro, tutto quello che possa attenere ai tradimenti, non avrebbe valore in giudizio, in ambito processuale, in quanto è acclarato che il tradimento è reciproco. Quello che spero è che alzare i toni in questa fase sia servito per tornare a colloquiare nel silenzio. Naturalmente, gli accordi prematrimoniali, sulla falsa riga di quelli che esistono in America, in questo caso sarebbero utili e c’è un disegno di legge depositato per questo”.

Salvo Noè, psicoterapeuta, sul caso legato a Totti e Ilary ha affermato: “Noi psicologi partecipiamo a questi conflitti, dove spesso non si pensa che i figli guardano, sentono e ascoltano dei conflitti impressionanti fra chi ha dato loro la vita. Addirittura, quando si è famosi, entra in gioco tutto il discorso dei media. I ragazzi devono sapere la verità dai genitori e chiarire bene le dinamiche. Quando i genitori si separano, i figli si sentono sempre in colpa e si mettono in condizione di soffrire ulteriormente. Bisogna fare molta attenzione”.











