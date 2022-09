Totti, incontri notturni con Noemi Bocchi?/ Ilary Blasi torna a Sabaudia e…

Francesco Totti: vacanze a Sabaudia e incontro con Noemi Bocchi

Settembre è arrivato, Ilary Blasi è tornata stabilmente a Roma per accompagnare la figlia Isabel a scuola, ma il gossip intorno alla fine del matrimonio con Francesco Totti non si placa. A raccontare i dettagli di quelle che sarebbero state le ultime settimane di vacanza di Totti e Ilary è il settimanale Nuovo che racconta come Totti abbia trascorso alcune settimane di relax nella grande villa di Sabaudia insieme ai figli lasciandosi andare a giochi e scherzi in acqua con i figli Christian e Isabel. A pochi chilometri da Sabaudia, precisamente a San Felice Circeo, ha trascorso le vacanze Noemi Bocchi con i figli.

Totti, spunta il vocale su Ilary: "Se avesse fatto di più non mi sarei allontanato"/ "Guai a chi me la tocca"

Motivo che, secondo quanto raccontato da Nuovo, nel numero in edicola, avrebbe spinto Ilary a tornare a Sabaudia per prendere la terzogenita Isabel e concedersi con lei un’altra breve vacanza in Croazia raggiungendo la sorella Silvia che si trovava lì con il marito e i figli.

Francesco Totti e Noemi Bocchi: incontro con la complicità degli amici

Dopo la scelta di Ilary Blasi di trascorrere gli ultimi giorni d’estate in Croazia con la figlia Isabel, secondo Nuovo, Totti si sarebbe incontrato con Noemi Bocchi. Un incontro notturno avvenuto intorno alle 22.30 del 19 agosto. Tutto sarebbe avvenuto lontano da occhi indiscreti con Totti che sarebbe arrivato da Noemi Bocchi accompagnato dall’automobile di un amico.

Francesco Totti, "atto di pace" con Ilary Blasi?/ La scelta che cambia tutto

Ora che le vacanze sono terminate, per Ilary e Totti inizia, forse, la fase più delicata ovvero quello degli accordi per la separazione. Il desiderio è quello che di arrivare ad un accordo pacifico il prima possibile per il bene dei figli Christian, Chanel e Isabel.

LEGGI ANCHE:

Roberto Alessi "Bernardini de Pace difenderà Totti vs Ilary"/ "Villa Eur ai figli e…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA