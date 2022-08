Ilary Blasi lascia la TV dopo la rottura con Totti/ “Lontana per un anno”: i motivi della drastica decisione

Ilary Blasi e la decisione spiazzante: via dalla tv per un anno e…

Ilary Blasi non tornerà in tv. La conduttrice dell’Isola dei Famosi ha preso un’importante decisione. Dopo il clamore mediatico seguito alla vicenda della separazione da Francesco Totti, Ilary è apparsa sempre più sui social condividendo degli scatti in costume. Gli amici avevano motivato questo comportamento spiegando che Ilary voleva mostrarsi forte, senza lasciar trasparire la sofferenza per questo delicato momento. Da alcuni giorni si vociferava che la conduttrice Mediaset fosse pronta a dire tutta la verità sul suo matrimonio naufragato con Francesco Totti nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo. In queste ore è arrivata però la smentita. Ilary non andrà ospite a settembre a Verissimo ma, anzi, sarà lontana dalla televisione per almeno un anno, presumibilmente fino all’inizio dell’Isola dei Famosi, si legge oggi sul portale The Pipol Gossip.

La conduttrice ha deciso questo stop per riprendersi dalla separazione dal marito Francesco Totti e anche per stare di più con i suoi figli che hanno risentito della clamorosa rottura. A quanto pare, Ilary Blasi era contesa tra vari programmi televisivi. Oltre a Verissimo si parlava anche di Belve di Francesca Fagnani da cui Ilary era stata ospite di recente. La notizia però è stata smentita in queste ore. Ilary Blasi non parlerà pubblicamente della fine del suo matrimonio con Francesco Totti. Decisione che, d’altronde, si era intesa già quando, nel comunicato della rottura, aveva specificato che non sarebbero seguite altre dichiarazioni.

Ilary Blasi, dunque, si dedica alla famiglia che ora ha per lei la priorità. È dunque molto probabile che la rivedremo in TV solo il prossimo anno per la nuova edizione dell’Isola dei Famosi, quando il gossip sulla rottura con Totti sarà ormai ben lontano. Non è però detto che fino ad allora la conduttrice non cambi idea e accetti l’invito della sua cara amica Silvia Toffanin, mostrandosi in TV prima del tempo deciso. Intanto Ilary Blasi è andata via da Sabaudia. Al suo posto è arrivato l’ex marito Francesco Totti che trascorrerà fino ad agosto le vacanze con le figlie sul litorale laziale. Secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, tra Ilary Blasi e Francesco Totti ci sarebbe stato il primo incontro dopo l’annuncio della separazione. Uno scambio di chiavi e un gelido arrivederci sarebbero i dettagli del loro brevissimo incontro: “Lei che ne va, lui che arriva, evitando ogni incontro, nemmeno il tempo di scambiarsi le chiavi di casa e un freddo arrivederci. Cambio della guardia nella villa di Sabaudia, un classico tra coppie di neo-separati”, si legge sul Corriere della Sera.

La Blasi ha postato due scatti nella giornata di ieri in cui si mostra nelle acque di Sabaudia da sola. A corredo ha scritto la seguente didascalia: “Sabaudia 2022”, ad intendere che si è trattato della prima vacanza da sola. Ilary Blasi appare in splendida forma anche se sul suo volto traspare l’amarezza per la fine recente del suo matrimonio. Centinaia i commenti dei followers che si complimentano per la sua bellezza: “L’unica regina sei tu”, “Sei la numero 1” e ancora, “Totti non capisce niente..”.











