Totti, tensioni con il fidanzato della figlia Chanel?/ Assente nella vacanza di famiglia e…

Totti: maretta con il fidanzato della figlia Chanel? Gli indizi

Totti è partito insieme alla sua famiglia allargata per una vacanza a Los Angeles. Oltre alla compagna Noemi Bocchi insieme ai figli, il capitano ha portato con se Chanel, Cristian e la piccola Isabel. A mancare all’appello, però, il fidanzato della figlia grande Babalus rimasto a casa.

I più attenti hanno notato questo particolare pensando che Totti possa non aver ancora accettato il compagno di Chanel. Se si considera che, nella vacanza non c’era neanche la fidanzata di Cristian, Melissa, si potrebbe pensare a un’esclusione semplicemente dovuta alla presenza della sola famiglia. Alcuni fan più curiosi hanno, però, notato che mentre il calciatore segue la ragazza del figlio non vale lo stesso per Babalus, che ignora sui social. Che si tratti di gelosia o c’è un motivo più serio dietro il rifiuto dell’ex capitano?

Chanel e Babalus ospiti all’Isola dei Famosi come supporto a Ilary Blasi

Mentre sembra che Totti abbia una presunta riluttanza nei confronti del fidanzato della figlia Chanel, Babalus è stato accolto calorosamente da Ilary Blasi e il compagno Bastian. Infatti, la conduttrice ha invitato la figlia e il suo compagno a sedere nel pubblico durante la finale dell’Isola dei Famosi.

Sembra, dunque, che anche Babalus sia entrato in famiglia almeno dalla parte di Ilary Blasi. La conduttrice, ai microfoni di Tv, Sorrisi e Canzoni a proposito del reality show ha dichiarato: “Quando ho iniziato, non sentivo L’Isola dei Famosi come un mio programma: era molto diverso da ciò che facevo prima. Ma ora mi appartiene di più e il gruppo di lavoro è diventato una grande famiglia. Ho notato una differenza rispetto al primo anno: quando presenti un programma del genere, sei così immersa nelle cose da ricordare che non riesci a capire bene le dinamiche del gioco…””.

