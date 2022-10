Totti trasloca vicino a Noemi Bocchi verso Roma Nord?/ L’indiscrezione

Francesco Totti sempre più vicino a Noemi Bocchi? Lo scoop

Francesco Totti, secondo l’indiscrezione di The Roman Post ripresa da Messaggero, si sarebbe trasferito a Roma Nord per stare vicino a Noemi Bocchi. Il capitano avrebbe detto addio alla casa all’Eur che stava condividendo con Ilary Blasi, per poter vivere di più la sua nuova compagna.

Sulla pagina di The Roman Post si legge: “Mo ce lo ritroviamo a fare colazione da Vigna Stelluti e aperitivo da Ricci”. Dunque, sembra che Totti sia stato avvistato diverse volte nei paraggi e da qui l’idea del possibile trasferimento. D’altronde non sarebbe poi così strano considerato che convivere con la sua ex moglie, non deve essere stata una decisione permanente e neanche piacevole. Ormai, il Pupone è uscito allo scoperto con la sua nuova compagna tanto da aver festeggiato i suoi 46 anni con lei e i figli Cristian e Chanel.

Francesco Totti e la sorpresa di Noemi Bocchi: portato nello stesso posto dove chiese a Ilary di sposarlo

A proposito di compleanno, secondo l’indiscrezione del Messaggero, sembra che la festa a sorpresa per i 46 di Totti è stata organizzata dalla stessa Noemi Bocchi.

Secondo quanto riportato dal giornale, la nuova compagna del capitano lo avrebbe bendato e portato in un ristorante a Santa Severa, dove Totti chiese a Ilary Blasi di sposarlo. A quanto pare, ci sarebbe un video fatto con un cellulare che mostra Noemi Bocchi mentre prende la mano del Pupone ed entra nel locale. I festeggiamenti si sono consumati alla presenza di alcuni amici stretti del calciatore e ai figli di Totti e Ilary. Insomma, in questo caso anche il luogo sembra essere simbolico per il calciatore di una rinascita con un nuovo amore e di addio alla sua ex compagna.

