Tower Heist colpo ad alto livello/ Video, su Italia 1 il film con Ben Stiller

Tower Heist colpo ad alto livello va in onda su Italia 1 per la prima serata di oggi, domenica 12 luglio, alle ore 21:30. Si tratta di una pellicola americana realizzata nel 2011 da diverse case cinematografiche tra cui la Universal Pictures e la Imagine Entertainment. La regia di questo film è stata affidata a Brett Rattner, il soggetto è stato scritto da Adam Cooper, Bill Collage e Ted Griffin con quest’ultimo che si è occupato anche della sceneggiatura in collaborazione con Jeff Nathason. La fotografia è stata curata da Dante Spinotti, il montaggio è stato realizzato da Mark Helfrich e le musiche della colonna sonora porta la firma di Christophe Beck. Nel cast grandi nomi del mondo hollywoodiano come Ben Stiller, Eddie Murphy, Matthew Broderick, Casey Affleck, Michael Pena e Tea Leoni.

Tower Heist colpo ad alto livello, la trama del film

Ecco la trama di Tower Heist colpo ad alto livello. Siamo nel pieno centro di New York e in particolar moto in un lussuoso grattacielo che tutti chiamano come la torre. Josh è il manager di questo grattacielo, il che gli permette di avere amicizie influenti e soprattutto di guadagnare un ottimo stipendio che meticolosamente mette da parte e che ha in parte investito in un fondo pensione. Uno dei suoi principali amici è il multimiliardario Arthur, il quale gli ha consigliato per l’appunto un fondo pensione che possa permettergli di ottenere una percentuale davvero rilevante e quindi assicurarsi un futuro garantito. Tuttavia, un giorno Josh mentre sta raggiungendo il suo ufficio all’interno del grattacielo, si accorge dell’arrivo di alcune pattuglie del Distretto di Polizia newyorkese. Allarmato dalla vicenda si precipita all’ingresso del grattacielo, scoprendo con suo profondo rammarico, che la Polizia è venuta per arrestare lo stesso multimiliardario.

Grazie ad un potente avvocato, il multimiliardario riesce ad ottenere gli arresti domiciliari, ma questo non tranquillizza il povero Josh il quale scopre che Arthur si è resto protagonista di una serie truffe e frodi. Pesantemente allarmato dalla situazione, va a controllare i suoi risparmi accorgendosi che sul suo fondo pensione non è stato versato neppure un dollaro. Lo stesso è accaduto con tante altre persone che frequentavano il multimiliardario e che si ritrovano dunque senza più soldi. A questo punto, Josh decide di creare una sorta di class action che permetta di recuperare loro i soldi in maniera non legale. La cosa diventa sempre più impellente quando l’uomo scopre che le FBI non risponde ad alcun genere di prova per poter incastrare il multimiliardario. A questo punto, Josh insieme ai suoi amici, decide di ingaggiare un ladro professionista in maniera tale da mettere in essere un favoloso colpo all’inferno del grattacielo per mettere le mani nell’attico dello stesso miliardario su un bottino di ben 20 milioni di dollari.

