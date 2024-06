Tracce ufficiali Prima Prova Maturità 2024, titoli tema italiano/ Dove e quando escono: quali autori

TRACCE UFFICIALI ESAME DI MATURITÀ 2024: QUALI SONO, DOVE E QUANDO ESCONO I TITOLI DI PRIMA PROVA

Una domanda si impone questa mattina dalle Alpi fino a Lampedusa: quali sono le tracce ufficiali della Maturità 2024? Quando e dove si possono trovare i titoli delle tracce per la Prima Prova, quali argomenti e autori per il tema di italiano sono stati scelti quest’anno dal Ministero? L’attesa è spasmodica, in primis per il mezzo milione di maturandi alle prese stamattina con la Prima Prova e domani 20 giugno 2024 con la Seconda prova di indirizzo, ma anche per genitori, amici e “curiosi” sull’Esame di Stato MIM le informazioni che per ore sono circolate (spesso in maniera “bufalica”) sul web ora attendono una verifica ufficiale.

E così occorre in primis ricordare come le tracce ufficiali il Ministero dell’Istruzione e del Merito le pubblica di norma al termine delle 6 ore di tempo a disposizione (8.30-14.30) per la realizzazione del tema d’italiano: o almeno, nella Maturità dello scorso anno le tracce ufficiali MIM furono pubblicate attorno alle ore 15. Qui i link ufficiale del Ministero dove è stata pubblicato l’ultimo plico delle 7 tracce ufficiali di Prima Prova della Maturità del 2023, ma sui social ufficiali MIM verranno comunque caricate tutti i titoli e i materiali del tema d’italiano per la Maturità 2024.

LE TRACCE UFFICIALI DELL’ULTIMA MATURITÀ: PRIMA PROVA 2024, OCCHIO ALLE BUFALE SUL WEB…

Occorre ricordare però come già mezzoretta circa dopo l’inizio della Prima Prova dall’Agenzia ANSA e sui principali siti nazionali di norma sono disponibili le foto “anteprima” delle tracce distribuite a tutti gli studenti d’Italia. Attenzione però, ogni anno le bufale e le fake si moltiplicano anche sulla Maturità, con l’esplosione dell’intelligenza artificiale che rischia di vedere all’opera qualche “buontempone” intento a diffondere titoli e tracce palesemente falsi.

Anche per questo motivo occorre attendere indicazioni ufficiali dal Ministero dell’Istruzione per osservare le reali tracce ufficiali della Prima Prova di Maturità: se volete però avere in esclusiva e in anteprima già per questa mattina i titoli delle 7 tracce ufficiali (2 per Tipologia A-Analisi del Testo; 3 Tipologia B-Tema argomentativo; 2 Tipologia C-tema attualità) non vi resta che rimanere su questa pagina. Appena avremo le imbeccate giuste dai nostri “insider” – previa verifica complessiva con altre fonti ufficiali – immetteremo qui tutti i materiale delle tracce ufficiali MIM per l’Esame di Maturità 2023-2024. Negli scorsi anni qualche “bufala” si è diffusa, specie su titoli improbabili prima dell’apertura dei plichi, o “esclusive” di tracce su D’Annunzio e Pascoli salvo poi essere del tutto smentite dalle tracce ufficiali di lì a qualche ora. Per farvi un’idea di quali sono state le prove della Maturità negli scorsi anni eccovi il link giusto del Ministero: buona ripassata nell’attesa… dei titoli giusti!

