Tracy Quade, chi è la moglie di Bobby Solo/ “Mi sono innamorato subito e…”

Tracy Quade, moglie di Bobby Solo: “È molto dolce e molto perfetta”

Tracy Quade è la moglie di Bobby Solo, celebre cantante della musica italiana oggi ospite di Serena Bortone nel salotto di Oggi è un altro giorno. Abbiamo imparato a conoscere la dolce metà del cantautore proprio grazie alle dichiarazioni di lui, rilasciate in diverse interviste televisive, in cui ha parlato del loro amore. Tracy Quade è una hostess di origini coreano-statunitensi ed è più giovane di Bobby Solo. La coppia si è sposata e dal loro matrimonio è nato un figlio, Ryan, nel 2013.

In un’intervista rilasciata a Verissimo lo scorso marzo, l’artista aveva così parlato della conoscenza con la sua Tracy, del loro innamoramento e del matrimonio: “Da ragazzino mi innamoravo delle donne mature, forse perché ero molto legato a mia mamma e mi davano un senso di protezione, ma invece con Tracy mi sono innamorato subito ed ho sentito un senso di romanticismo. Lei era assistente di volo, andava dal New Jersey a Roma tutte le settimane e un giorno le dissi che se non avessi avuto 28 anni più di lei l’avrei sposata. Lei mi disse ‘perché non me lo chiedi?’ e ci siamo sposati. È molto dolce e molto perfetta“.

Bobby Solo e Tracy Quade, il loro amore: “Le cose romantiche sono le piccole cose“

Nel corso di quell’ospitata televisiva era intervenuta anche Tracy Quade, che aveva così parlato dell’amore per Bobby Solo: “È speciale, si comporta bene. Siamo opposti, io sono calma e lui è più esuberante. Sua mamma mi disse di non lasciarlo mai, le dissi ‘io non lo lascio, ma forse lui lascia me‘”.

E, proprio in questa circostanza, Bobby Solo raccontò un episodio legato alla madre, che inizialmente non accettò la nuova compagna del figlio in famiglia e non espresse un giudizio positivo su di lei: “Quando glielo dissi, lei mi disse ‘ma sei matto? questa è una puttan**la‘”. Alla fine, però, il loro amore è più saldo che mai ed è stato così raccontato dalla Quade: “Le cose romantiche sono le piccole cose. Non fa delle azioni grandiose, ma le piccole cose sì“.

