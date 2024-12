Cast Tradimento (Aldatmak) nuova soap turca di Canale5: da Vahide Perçin, Hunkar Yaman di Terra Amara a Özlem Tokaslan, ossia Mevkibe Aydin di “DayDreamer

Manca poco alla messa in onda della nuova soap turca di Canale5 Tradimento, titolo orginale Aldatmak, la trama ruota attorno alla figura della giudice Güzide Özgüder. La protagonista ha un fortissimo senso del dovere e della giustizia ed è legatissima alla sua famiglia composta dal marito Tarik e dai due figli Ozan e Oylum. Tuttavia la sua vita verrà stravolta quando per caso fortuito scoprirà un’amarissima verità sul marito e da allora crollerà il suo castello di sabbia. Puntata dopo puntata, inoltre, verranno fuori intrighi, bugie e tradimenti che sicuramente terranno incollati i telespettatori di Canale5.

La nuova dizi turca di Canale5 ha anche un altro asso nella manica, ad impersonare i protagonisti ci sono moltissimi volti noti del pubblico di Canale5. Il cast Tradimento (Aldatmak) vanta una serie di attori che hanno recitato in altre dizi come Terra Amara e Love is in the air. La protagonista Guzide Ozguder è interpretata dall’ attrice Vahide Perçin, famosa per aver interpretato Hunkar Yaman in Terra Amara. E poi ancora nel cast ci sono Özlem Tokaslan, ossia Mevkibe Aydin di “DayDreamer – Le ali del sogno”, Aras Aydin (Emre Yigit in “Cherry Season – La stagione del cuore”) e Ilayda Cevik, Balca di “Love is in the Air” nonché Betul di “Terra Amara”.

Anticipazioni Tradimento quando va in onda e di quante puntate è composta

Tradimento andrà in onda a partire da domenica 1° dicembre 2024 in prime time su Canale 5, a partire dalle 21:35 circa. Dopo la fine de La rosa della vendetta, Mediaset aveva deciso di affidare la domenica sera ad un’altra soap turca già andata in onda questa estate, Segreti di famiglia, ma visti gli ascolti poco entusiasmanti di quest’ultima ha deciso di stravolgere il suo palinsesto. E dunque Segreti di famiglia va in onda in seconda serata il martedì e il giovedì mentre nel prime time della domenica arriva la nuova dizi turca le cui puntate possono essere seguite anche in diretta streaming su Mediaset Infinity mentre per quanto riguarda il numero di puntate, la prima stagione sarà composta da 109 episodi (35 nella versione originale), e da 113 nella seconda (36 nella versione originale), per un totale di 232 episodi.