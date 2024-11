Anticipazioni Endless Love, puntata del 30 novembre 2024: Asu è viva!

Continueranno i colpi di scena nella dizi turca con protagonisti Kemal e Nihan anche delle puntata di questo pomeriggio, venerdì 29 novembre 2024 e nei tre episodio di sabato 30 dicembre. Le anticipazioni Endless Love, infatti, svelano che Asu è viva ma per sfuggire all’arresto insieme al fratello Emir metterà in pratica un diabolico piano che porterà alla morte di Tufan, da sempre innamorato di lei. Emir continuerà ad indagare per scoprire che fine ha fatto la sorella e contemporaneamente, in maniera astuta e diabolica tenterà di non destare sospetti soprattutto nei confronti del commissario Mercan che sta portando avanti le indagini.

Le anticipazioni Endless Love della puntata del 30 novembre 2024 svelano Asu tradirà Tufan attraverso un piano organizzato da Emir, nonostante stiano per scappare insieme, fingeranno infatti che Tufan abbia rapito Asu e faranno in modo che lui venga investito da un camion e che tutto venga ripreso dalle telecamere di sicurezza posizionate in strada così che la ricostruzione di Asu risulti realistica. Il fine ultimo di tutto questo sarà portare ogni sospetto della morte di Ozan, verso Tufan, che da morto non potrà più dimostrare che le cose non siano andate davvero così. Il loro piano funzionerà e Tufan morirà per colpa di Asu ed Emir. Kemal e Nihan, già sulle tracce di Asu, la troveranno in mezzo alla strada pochi istanti dopo l’incidente che è costato la vita a Tufan, ma nonostante le testimonianze del camionista (corrotto), non credono alla versione di Asu.

Anticipazioni Endless Love, puntate del 30 novembre 2024: Zeynep scopre il sesso del figlio

Dalle anticipazioni Endless Love della puntata del 30 vovembre 2024 Zeynep scoprirà grazie a un’ecografia il sesso del nascituro e correrà a dirlo ad Emir, ma Fehime dopo averla seguita interverrà per riportarla a casa. Purtroppo, però, l’attenderà un’amara verità che la getterà nello sconforto. Tarik si recherà in ospedale perché crede che Gurcan si sia risvegliato e sopraggiunge anche Kemal per la stessa ragione e vede il fratello che, non sapendo di essere stato scoperto, per telefono gli dice di essere in tribunale con Asu. Questa bugia ovviamente fa nascere in Kemal il sospetto che Tarik sia coinvolto in questa storia. Nihan inizierà a sospettare che Asu sia la mandante dell’omicidio di Ozan e sarà intenzionata a farla parlare a ogni costo, ma Mercan interverrà e manderà all’aria il suo piano.