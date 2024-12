Tradimento anticipazioni turche delle nuove puntate: Tolga e Oylum si lasciano

Ci sarà un colpo di scena clamoroso nelle prossime puntate di Tradimento. La dizi turca non ruota infatti solo attorno a Guzide e ai casi giudiziari che coinvolgono la sua famiglia ma anche sulle vicende sentimentali dei protagonisti. Soprattutto del giovane Tolga, da sempre innamorato di Oylum e che per farla scarcerare è arrivato persino ad infrangere le regole e le leggi per ottenere dei file segreti. Da Tradimento anticipazioni turche si scopre che ben presto tra Oylum e Tolga nascerà l’amore ma le cose non andranno nel migliore dei modi.

Oylum continuerà a non liberarsi dell’abitudine di mentire e lo farà anche con Tolga, sarà disposta a tutto pur di inseguire il suo sogno di diventare una ballerina arrivando anche ad inventare bugie su bugie, esasperato dalla situazione e consapevole che non migliorerà mai Tolga deciderà di lasciarla. Oylum e Tolga si lasceranno e chi soffrirà più di tutti sarà proprio il ragazzo. Entrambi così cercheranno di voltare pagina. Oylum inizierà una relazione con Kahraman mentre Tolga conoscerà Selin.

Anticipazioni Tradimento prossime puntate: Tolga e Selin si sposano!

E non è tutto, Tradimento anticipazioni turche svelano che la conoscenza tra Tolga e Selin andrà a gonfie vele e filerà liscia come l’oro. I due si innamoreranno e cercheranno di non ripete gli errori che li hanno segnati nelle precedenti relazioni. Gli ostacoli, tuttavia, non mancheranno. Oltan, infatti, farà di tutto per farli lasciare anche far emergere dei pesanti segreti dal passato. Tuttavia i due giovani supereranno tutti gli ostacoli e gli imprevisti ed il loro amore si rivelerà forte e sincero tanto che ci sarà il matrimonio tra Togla e Selin.

Tutto è bene ciò che finisce bene? Non proprio perché i colpi di scena saranno sempre in agguato. Innanzitutto Oltan continuerà ad ostacolare la loro unione anche da sposati e poi ci sarà Oylum, che nel frattempo volterà pagina con Kahraman. Tolga continuerà ad essere innamorato della figlia di Guzide nonostante lo abbia fatto soffrire e tutte le bugie che gli ha raccontato? Come finirà il matrimonio tra Tolga e Selin? Per saperlo occorre seguire la dizi turca in onda ogni domenica in prima serata su Canale5.