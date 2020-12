Traffico autostrade, allerta neve oggi/ Blocco tir in A7, A10 e A26: tratti chiusi

Come previsto nelle passate ore, la neve ha travolto il Nord Italia che si è risvegliato coperto da un manto bianco. I maggiori disagi in questo lunedì 28 dicembre si registrano in particolare sul piano della circolazione e del traffico sulle autostrade e sin dalle prime ore non sono mancate le difficoltà per gli automobilisti che hanno dovuto imboccare le principali arterie autostradali del Nord. In particolare, come rivela TgCom24, nell’Alessandrino e nel Cuneese in direzione Liguria si sono manifestati i maggiori disagi. La neve ha infatti imbiancato anche le autostrade in particolare su A7, A10 e A26. Anche per questo Autostrade per l’Italia su accordo con la Polizia Stradale e onde evitare il caos di alcune settimane fa, ha deciso di vietare il transito a mezzi pesanti oltre le 7,5 tonnellate per schivare la congestione del traffico ordinario.

Le tratte autostradali interessate dal blocco in entrambe le direzioni sono le seguenti: A26 Genova Voltri-Gravellona Toce tra il Bivio per la A10 Genova-Savona e la Diramazione Predosa-Bettole; A7 Milano-Genova tra Serravalle Scrivia e Genova Bolzaneto verso Genova e tra il bivio per la A12 e Serravalle Scrivia verso Milano ed A10 Genova-Savona tra Genova Aeroporto e Savona verso Ventimiglia, e tra Savona e Genova Pegli verso Genova.

TRAFFICO AUTOSTRADE, ALLERTA NEVE OGGI: LA SITUAZIONE IN TEMPO REALE

Le forti nevicate causate dalla nuova perturbazione atlantica proveniente dalla Francia hanno provocato dei disagi anche al traffico in autostrada in gran parte del Nord del Paese. Poco prima delle 8 nevicava con una certa intensità su A7 Milano-Genova, sulla A10 Genova-Savona, sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce e sulla diramazione Predosa-Bettole. Coinvolta dalle ultime nevicate seppur di intensità minori anche la A12 Genova-Sestri Levante tra il bivio per la A7 e Genova Nervi. Ovviamente il traffico ha subito pesanti rallentamenti ed infatti sulla A10 si è registrata una chiusura di circa un’ora del casello di Genova-Prà per pulizia carreggiata. Non sono mancati veicoli fermi a causa di avarie legare sempre all’allerta neve in atto, come accaduto sulla A26 Genova-Gravellona Toce mentre poco dopo le 9.00 risulta chiuso il tratto sulla A7 Milano-Genova causa neve tra allacciamento A21 Torino-Piacenza-Brescia e lo svincolo con Serravalle Scrivia.



