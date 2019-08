Traffico autostrade, controesodo in tempo reale/ Bollino rosso: code A1 per incidente

Il primo weekend di controesodo è cominciato: traffico da bollino rosso sulle autostrade italiane. Non sono mancati i disagi sulle arterie italiane. Sono stati registrati già in mattinata in entrata verso le grandi città del Nord. Ci sono stati fino a 12 chilometri di coda sull’A10 tra Borghetto Santo Spirito e Spotorno, code di 5 chilometro per incolonnamento in barriera sull’A4 direzione Venezia tra Sistiana e Barriera Lisert. Congestionato il traffico anche tra il nodo di interconnessione A4/A23 in direzione Venezia con 7 chilometri di coda. Autostrade per l’Italia informa, attraverso il suo aggiornamento in tempo reale della viabilità, che sull’A1 Milano-Napoli il traffico è bloccato per un furgone ribaltato che ha preso fuoco all’interno della galleria Pileggi. Al km 524 tra Ponzano Romano e il bivio per Roma nord il traffico è bloccato in entrambe le direzioni per il fumo, con 5 km di coda in aumento verso Roma e 2 km di coda in aumento verso Firenze. Il personale dei Vigili del Fuoco e tutti gli altri mezzi di soccorso si trovano sul posto.

TRAFFICO AUTOSTRADE: INCIDENTI E SCIOPERO

A causa di quanto accaduto tra Ponzano Romano e Fiano Romano, Autostrade per l’Italia consiglia come entrata verso Roma quella Nord su A1 Diramazione Roma Nord-GRA. L’uscita consigliata invece provenendo da Firenze è Ponzano Romano. Un’ora e 30 minuti di attesa al Traforo del Monte Bianco per la coda che si è creata in corrispondenza di Piazzale Italiano verso Chamonix. Sull’A16 Napoli-Canosa il traffico è rallentato all’altezza tra Benevento e Avellino est in quanto è intenso. Stessa situazione sull’A14 Bologna-Taranto, in particolare tra Roseto Degli Abruzzi e Fermo Porto San Giorgio e tra Ortona e Pineto. Non aiuta lo sciopero nazionale indetto dai sindacati dalle 10 alle 14 di domani e dalle 18 di domani alle 2 di lunedì (e che coinvolge anche i casellanti). Ma Autostrade per l’Italia in una nota ha fatto sapere di aver attivato una serie di misure per assistere gli automobilisti e favorire gli spostamenti nella domenica di controesodo.



