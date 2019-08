Traffico autostrade in tempo reale/ Bollettino viabilità: code sull’A2 per incidente

Il tanto temuto controesodo del weekend si è rivelato meno intenso del previsto. Il traffico è stato contenuto: lo sciopero dei casellanti in autostrada non ha causato particolari disagi per gli automobilisti in ritorno dalle vacanze. E dunque, nonostante il bollino rosso, il traffico ha generato rallentamenti solo su alcune arterie, anzi è persino diminuito rispetto a sabato. Autostrade per l’Italia continua a fornire aggiornamenti sulla viabilità. Ad esempio, sull’A1 Milano-Napoli, c’è una coda in uscita a Ferentino provenendo da Roma per traffico intenso. Per quanto riguarda l’A4 Milano-Brescia, il traffico è rallentato tra Sesto San Giovanni e Bivio A4/Raccordo Viale Certosa. Sull’A7 Milano-Genova c’è invece una coda di 1 km tra Bivio A7/A12 Genova-Livorno e Busalla per veicolo in avaria. Passiamo all’A12 Genova-Roma con la coda tra Genova est e Bivio A12/A7 Milano-Genova per traffico intenso.

CLICCA QUI PER IL TRAFFICO AUTOSTRADE IN TEMPO REALE

TRAFFICO AUTOSTRADE IN TEMPO REALE: CODE SULL’A2 PER INCIDENTE

Nelle ultime ore è stato segnalato un incidente sull’A2 Autostrada del Mediterraneo. Il traffico al momento è rallentato in direzione Salerno a causa di un incidente che è avvenuto nei pressi del km 64 all’interno della galleria Castelluccio, nel territorio comunale di Sicignano degli Alburni, in provincia di Salerno. Sono attualmente in corso accertamenti sull’incidente che ha coinvolto otto veicoli, rendendo necessario l’intervento sul posto di un elisoccorso. Si consiglia l’uscita allo svincolo di Polla con rientro allo svincolo di Sicignano. Sul posto sono arrivate le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione della circolazione e per ripristinare il normale flusso di traffico nel più breve tempo possibile. Tra gli aggiornamenti sul traffico forniti da Autostrade per l’Italia c’è quello che riguarda l’A4 Torino-Brescia: c’è coda in uscita a Sesto San Giovanni provenendo da Torino per traffico intenso.



