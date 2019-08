Traffico Autostrade in tempo reale: oggi bollino nero/ Esodo Ferragosto, la viabilità

Traffico Autostrade da bollino nero anche oggi, domenica 11 agosto 2019: l’esodo di Ferragosto causerà code chilometriche in tutta Italia. Come già successo ieri 10 agosto, tantissime persone si metteranno in viaggio per le vacanze e resta alta l’allerta sulle strade più importanti, A1 in primis. Motori Online evideniza che la situazione potrebbe migliorare nel corso del pomeriggio, con il bollino che potrebbe diventare rosso o addirittura verde. Viabilità ridotta, dunque, dalle 6 alle 12 di oggi: è attivo il divieto di circolazione dei veicoli commerciali di massa superiore a 7,5 tonnellate, durerà fino alle ore 22. Autovie Venete ha reso noto nelle scorse ore che è previsto traffico da bollino rosso in A4, dove ieri è stato registrato traffico sostenuto per tutta la giornata: raggiunte punte di 3 mila transiti l’ora ai caselli, con code chilometriche in prossimità dei caselli di Villesse (direzione Trieste), Latisana e San Donà di Piave in entrambe le direzioni.

TRAFFICO AUTOSTRADE IN TEMPO REALE, DOMENICA 11 AGOSTO

Se sulla A4 è previsto traffico intenso in prossimità dei collegamenti con le autostrade A28, A23 e A57 e possibili rallentamenti ai caselli di San Donà, Latisana e Trieste Lisert, situazione da monitorare per la A1: ieri sono state registrate code a tratti in Emilia Romagna, nella zona di Firenze e sulla diramazione sud di Roma verso Napoli. Da registrare, purtroppo, un incidente mortale sulla A2: un morto e due feriti in uno scontro avvenuta tra Fisciano e Pontecagnano. Ricordiamo che secondo i dati riportati da Coldiretti, quasi sette italiani su dieci non restano a casa per Ferragosto e decidono di mettersi in viaggio per andare altrove: il 68% «si sposta da casa sfidando le previsioni sul traffico e non facendosi spaventare dal rischio di code e solo per poco più di un italiano su dieci (11%) il Ferragosto è un giorno come gli altri e non si intende fare nulla di particolare o deve lavorare mentre il 21% coglie l’occasione per stare in casa a riposare».

