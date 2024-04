Traffico Autostrade live e previsioni oggi 27 aprile 2024/ Flussi intensi, rischio rallentamenti e code

La giornata di oggi, sabato 27 aprile 2024, non è da bollino rosso per quanto riguarda il traffico, ma lo sarà quella di domani, stando al calendario. Comunque le previsioni annunciano una mattinata intensa, invece nel pomeriggio la circolazione dovrebbe “normalizzarsi”: infatti, il traffico è in aumento sulle autostrade italiane per il Ponte sul 25 aprile, soprattutto nei pressi delle città d’arte e delle località balneari. Domani è invece il giorno del controesodo, quindi potrebbe essere caratterizzato da ingorghi nel pomeriggio e verso la sera, soprattutto nei pressi dei grandi centri urbani, per questo si parla di bollino rosso.

Su Autostrade per l’Italia trovate tutte le informazioni, anche sulle chiusure, ma vi ricordiamo che ci si può aggiornare sulle condizioni del traffico tramite i canali C.C.I.S.S. (numero gratuito 1518, siti web e mobile), i programmi di Rai-Isoradio, i notiziari di Onda Verde sulle tre reti Radio-Rai e sul Televideo Rai. C’è pure l’applicazione “Vai” e il numero di telefono unico 800.841.148 per avere informazioni in tempo reale.

LE INFORMAZIONI SUL TRAFFICO AUTOSTRADE PER EVITARE LE CODE

Dunque, quella di oggi dovrebbe essere in generale una giornata meno problematica dal punto di vista del traffico, eppure non vanno esclusi “movimenti” a ridosso delle località turistiche più note. La Polizia di Stato nei Comunicati di Viabilità Italia precisa che le autostrade in Liguria saranno interessate da intensi flussi di traffico, quindi potrebbero esserci de forti rallentamenti nei tratti dove sono presenti cantieri inamovibili, soprattutto quelli sono in corso interventi nelle gallerie.

Vi segnaliamo, ad esempio, per quanto riguarda la situazione traffico sulle autostrade italiane, che sull’A11 Firenze-Pisa Nord l’uscita di Altopascio è chiusa al traffico fino alle 6 provenendo da Pisa per lavori, quindi l’uscita consigliata provenendo da Pisa è quella di Capannori. Invece, dalle 23 di oggi alle 6 di domani, domenica 28 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra Valdarno e Arezzo, verso Roma, sull’A1 Milano-Napoli. Dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Valdarno, si può percorrere la viabilità ordinaria seguendo la segnaletica gialla indicante “Roma” per tornare nell’A1 ad Arezzo. Infine, c’è la T6 complanare di Bologna, dove è previsto traffico rallentato tra lo Svincolo 2 Borgo Panigale e Svincolo 1 Nuova Bazzanese dalle ore 16 alle ore 20 per traffico intenso.

