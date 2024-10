Il futuro ci spinge inesorabilmente verso la trasformazione delle nostre città in ambienti urbani intelligenti e iperconnessi, Smart Cities dove l’innovazione tecnologica rivoluzionerà la gestione di spazi pubblici, servizi e infrastrutture, migliorando la qualità della vita dei cittadini. L‘illuminazione pubblica, grazie a lampioni e sensori intelligenti, gioca un ruolo chiave in questa trasformazione, con un impatto diretto sulla sicurezza, la sostenibilità e sull’efficienza energetica delle città. Negli ultimi anni, le tecnologie IoT hanno rivoluzionato la gestione dell’illuminazione pubblica, abilitando sistemi di gestione e monitoraggio dell’illuminazione centralizzati. Parallelamente, il monitoraggio del traffico si è evoluto grazie a sensori avanzati, veicoli connessi e intelligenza artificiale, migliorando la mobilità urbana attraverso dati in tempo reale.

SCIOPERO MEZZI 18 OTTOBRE 2024 E GENERALE/ Atm Milano: chiuse le linee metro M1, M2 e M4

Soluzioni Smart per una gestione efficiente dell’illuminazione pubblica

I sistemi di illuminazione intelligente sono costituiti da reti di lampioni dotati di sensori e dispositivi di comunicazione, che permettono la regolazione automatica dell’intensità luminosa in base a vari fattori, come la presenza di pedoni o veicoli, l’orario e le condizioni meteorologiche. Questi sistemi permettono alle amministrazioni locali di monitorare in tempo reale lo stato dell’illuminazione, rilevare guasti e ottimizzare il consumo energetico, riducendo così i costi operativi. Ad oggi, la normativa vigente consente una gestione dinamica degli impianti, attraverso la riduzione della potenza luminosa, utilizzando parametri e dati provenienti da un numero limitato di sensori fisici, assumendo che le condizioni nelle aree limitrofe siano simili. Quest’ultima modalità di gestione può compromettere, però, l’efficacia del sistema al verificarsi di condizioni impreviste, come incidenti su strade secondarie o variazioni del traffico non omogenee.

AUTO & AMBIENTE/ La corsa all'elettrico che ha trasformato Shanghai e la sua aria

Per superare queste problematiche, si stanno sperimentando soluzioni che integrano al sistema di telecontrollo dell’illuminazione pubblica servizi cloud di monitoraggio del traffico in “near real-time”, costituendo di fatto una rete di “sensori virtuali” per controllare le strade senza la necessità di installare dispositivi fisici. I dati provenienti dai servizi cloud vengono resi disponibili alla piattaforma di gestione dell’illuminazione, permettendo di monitorare con precisione le variazioni di traffico in ogni strada. L’utilizzo di modelli di intelligenza artificiale consente di confrontare i dati provenienti dai servizi cloud con quelli dei sensori fisici, garantendo la loro coerenza e affidabilità attraverso una gestione dinamica. Questo approccio non solo rafforza i livelli di sicurezza per i cittadini, ma offre anche l’opportunità di migliorare le infrastrutture esistenti senza la necessità di installare nuove apparecchiature fisiche.

"Target green Ue irraggiungibili per mezzi pesanti"/ Morelli (Anita): "Elettrico e idrogeno non basteranno"

Inoltre, oltre a garantire l’ottimizzazione dei sistemi, l’utilizzo di reti di sensori virtuali si rivela vantaggioso in termini di efficienza energetica ed economica, contribuendo a mantenere i costi infrastrutturali pressoché invariati. In sintesi un sistema di illuminazione adattiva, combinata con servizi cloud di monitoraggio del traffico, consentirà una gestione più efficiente delle infrastrutture, promuovendo al contempo un utilizzo consapevole dell’energia e una maggiore sicurezza per i cittadini.