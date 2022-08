Traffico autostrade tempo reale 27 agosto 2022/ Controesodo: code in tutta Italia

Le previsioni che parlavano di bollino nero per ciò che concerne il traffico autostrade per oggi, sabato 27 agosto 2022, sono state rispettate pienamente: il fine settimana di controesodo, nel quale molti ormai ex vacanzieri si sono rimessi o si stanno per rimettere in viaggio verso le proprie città di residenza, sta arrecando notevoli disagi alla circolazione sull’intera rete autostradale del Belpaese, per ampi tratti congestionata da incolonnamenti sotto il sole che non fanno certo la felicità degli occupanti dei mezzi ritrovatisi imbottigliati.

Stando agli ultimi aggiornamenti che giungono dal portale telematico di Autostrade per l’Italia, vi sono 8 chilometri di coda sull’A23 Udine-Tarvisio all’altezza del chilometro 105.2 fra Tarvisio Nord e Ugovizza. Sull’A30 Caserta-Salerno, incolonnamenti in entrata alla barriera di Salerno, mentre sul traforo del Monte Bianco vi è coda in corrispondenza del piazzale italiano in direzione di Chamonix, con un tempo di attesa previsto pari a 2 ore.

TRAFFICO AUTOSTRADE: CODE E INCOLONNAMENTI IN TUTTO LO STIVALE

Il bollettino legato al traffico autostrade segnala una coda di due chilometri tra Lacedonia e Vallata sull’A16 Napoli-Canosa, così come traffico intenso viene ravvisato sull’A14 Bologna-Taranto, con incolonnamenti fra Ravenna e il bivio fra la diramazione per Ravenna e la A14 Bologna-Taranto. Proprio su quest’ultima arteria autostradale, al chilometro 279.5 si palesano code a tratti fra Roseto degli Abruzzi e Fermo Porto San Giorgio.

Sull’A1 Milano-Napoli vi è la presenza di code a tratti tra Terre di Canossa – Campegine e Fiorenzuola per traffico intenso, recita il bollettino circa il traffico autostrade, così come fra Frosinone e San Cesareo. Agli utenti in viaggio, Autostrade per l’Italia ricorda alcuni consigli per un viaggio più sicuro: pianificare le partenze al meglio tenendo conto delle previsioni di traffico e prima di mettersi in viaggio controllare adeguatamente il proprio veicolo, soprattutto pneumatici e freni. Alla guida adottare la massima prudenza ricordando di allacciare le cinture di sicurezza anteriori e posteriori (inclusi i seggiolini per bambini). Rispettare limiti di velocità e distanze di sicurezza. Durante il viaggio fermarsi al primo accenno di stanchezza facendo soste frequenti nelle aree di servizio o nelle aree di parcheggio. Non distrarsi alla guida con dispositivi mobili e utilizzare la corsia di emergenza solo in caso di estrema necessità. In caso di incidente chiamare il 112.

