Transformers 4 L’era dell’estinzione/ Su Italia 1 il film con Mark Wahlberg

Transformers 4 L’era dell’estinzione, film di Italia 1 diretto da Michael Bay

Transformers 4 L’era dell’estinzione alterna elementi come fantascienza, adrenalina, azione e avventura, un film del 2014 che andrà in onda dalle 21,20 di oggi, 9 luglio, su Italia 1. Si tratta del quarto capitolo della saga dedicata ai Transformers e rappresenta un vero e proprio reboot dopo i primi tre capitoli. la regia della pellicola è di Michael Bay, gli interpreti principali sono: Mark Wahlberg, Jack Reynor, Stanley Tucci, Nicola Peltz e Sophia Myles. La colonna sonora è composta da Hans Zimmer e Steve Jablonsky coadiuvati dalla rock band Imagine Dragons.

Transformers 4 L’era dell’estinzione, la trama del film

Il film Transformers 4 L’era dell’estinzione è ambientato circa 65 milioni di anni fa, quando una razza aliena di nome Creatori, utilizzò dei dispositivi speciali, chiamati Semi per ricoprire la Terra con una lega oggi impiegata dalle industrie per costruire dei droni artificiali. In seguito alla terribile battaglia di Chicago, tutta l’umanità si convince della pericolosità dei Transformer e il governo Americano è obbligato a terminare tutti i programmi collegati ad essi.

Anche se l’opinione pubblica appare contrariata, soprattutto rispetto agli Autobot, questi ultimi vengono cacciati da una divisione speciale della Cia, perché convinti che tutti i Transformer debbano essere annientati in quanto pericolosi. Grazie all’aiuto di un cacciatore di taglie cybertroniano, comincia la ricerca degli Autobot, ma purtroppo non c’è traccia di loro da nessuna parte, anche del loro leader Optimus Prime. A Città del Messico, intanto, viene ritrovato u esemplare di Autobot in un teatro abbandonato da un inventare di origine Texana in difficoltà finanziarie. Nonostante la figlia e il socio cercano di convincerlo a consegnare l’esemplare, il signore decide di voler comprendere meglio la sua tecnologia.

L’inventore, in maniera del tutto casuale, riesce a rianimare l’Autobot e scopre che si tratta proprio di Optimus ed è in quel momento che, sperando di ricevere una ricompensa dalle autorità decide di avvisarle. Ma, al contrario, viene ripagato con l’attacco e la distruzione della sua fattoria e grazie all’aiuto della figlia e del suo fidanzato, scappano nel deserto e si rifugiano in una vecchia stazione di servizio abbandonata. Optimus, allora richiama tutti gli Autobot sopravvissuti e l’inventore riesce a scoprire il coinvolgimento delle industrie K.S. I. negli attacchi ai Transformer alleati. Fu così che ha inizio una dura battaglia con tanti colpi di scena che termina con la salvezza della Terra, dell’inventore e della sua famiglia.

Il video del trailer di Transformers 4 L’era dell’estinzione













