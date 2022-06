Transformers La vendetta del caduto/ Su Italia 1 il film con Megan Fox

Transformers La vendetta del caduto, film di Italia 1 diretto da Michael Bay

Transformers La vendetta del caduto lo vedremo oggi, 25 giugno, a partire dalle ore 21:20 su Italia 1. Si tratta di un film che appartiene ai generi cinematografici azione, commedia, fantascienza e fantasy e che ha debuttato nei cinema di tutto il mondo durante l’anno 2009.

Nessuna Bugia può rimanere nascosta/ Su Rai 2 il film con Maiara Walsh

Il regista di questo film risulta essere Michael Bay mentre la sceneggiatura è stata scritta da Ehren Kruger, Roberto Orci e Alex Kurtzman. All’interno del cast del film ci sono diversi attori molto famosi a Hollywood come Shia LaBeouf, Megan Fox, Josh Duhamel, John Turturro, Ramon Rodriguez, Tyrese Gibson, Kevin Dunn, Julia White, Isabel Lucas, Rainn Wilson e Matthew Marsden. Le musiche del film sono state realizzate da Steve Jablonsky mentre la fotografia è stata curata da Ben Seresin.

Un giorno di pioggia a New York/ Dove vedere in streaming il film di Rai 3

Transformers La vendetta del caduto, la trama del film

In Transformers La vendetta del caduto dopo la battaglia per la Terra tra Autobot e Decepticon, è passato del tempo. Ormai gli umani hanno capito di avere un nuovo alleato al proprio fianco, vale a dire i Transformers, robot capaci di trasformarsi in veicoli e comandati dal buon Optimus Prime. Sam Witwicky decide di andare avanti con la sua vita e si trasferisce al college. Qui è ancora fidanzato con la sua ragazza Mikaela ma qualcosa di strano accade.

Infatti, Sam trova un frammento dell’All Spark in casa e inizia ad avere visioni inerenti a una sorta di profezia sui Transformers. Una nuova minaccia incombe sull’umanità e i Decepticon, i nemici degli Autobot, non sono stati sconfitti del tutto.

Il tulipano nero/ Su Rete 4 il film con Alain Delon e Virna Lisi

Nuovi nemici stanno arrivando, in particolare Megatron, il capo dei Decepticon, non sembra essersi ancora arreso. Quest’ultimo ha intenzione di risvegliare dal suo sonno il caduto, un robot antico e potentissimo, capace di distruggere la Terra. Riusciranno i Transformers a fermare questo pericolo? Insieme ai loro amici umani tutto è possibile.

Il video del trailer di Transformers La vendetta del caduto













© RIPRODUZIONE RISERVATA