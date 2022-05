Transformers L’ultimo cavaliere/ Su Italia 1 il film con Mark Wahlberg

Transformers L’ultimo cavaliere, film di Italia 1 diretto da Michael Bay

Transformers L’ultimo cavaliere va in onda oggi, 26 maggio, a partire dalle ore 21:20 su Italia 1. Questo film appartiene ai generi fantasy, fantascienza e azione e ha debuttato nei cinema di tutto il mondo durante l’anno 2017. Il regista di questo film risulta essere Michael Bay mentre la sceneggiatura è stata scritta da Art Marcum, Matt Holloway e Ken Nolan.

All’interno del cast di questo film sono presenti attori molto famosi come Mark Wahlberg, Anthony Hopkins, Josh Duhamel, Laura Haddock, Isabel Moner, Stanley Tucci, John Turturro, Santiago Cabrera, Liam Garrigan, Mitch Pileggi e Mark Ryan. Le musiche del film sono state realizzate da Steve Jablonsky mentre la fotografia è stata curata da Jonathan Sela.

Transformers L’ultimo cavaliere, la trama del film: le sorti di una battaglia

Dodici leggendari Transformers durante gli anni di Re Artù e della Tavola Rotonda aiutarono il prode re a combattere i sassoni e decisero le sorti di quella battaglia. Questi Transformers utilizzarono delle armi leggendarie per battere i propri nemici e assicurare all’umanità un regno giusto, dove pace e prosperità regnavano senza alcun problema. Centinaia di anni dopo, i Transformers si trovano a Hong Kong dove vengono dichiarati illegali e pericolosi per l’umanità.

Dunque, questi robot sono costretti a nascondersi per non essere distrutti. Dopo tutto ciò che hanno fatto per l’umanità, gli umani non vogliono alcun aiuto da parte degli Autobot. Tuttavia, alcuni umani continuano ad aiutare i Transformers perché sanno che possono essere l’unica minaccia contro potenze superiori. Nel frattempo Optimus Prime si reca su Cybertron e qui trova Quintessa, una dea che lo trasforma e lo fa divenire Nemesis Prime. Sarà proprio lui il nemico da sconfiggere questa volta. Riusciranno umani e autobot a collaborare contro i decepticon e il nuovo nemico, una volta loro capo? Solo insieme potranno ottenere la vittoria.

