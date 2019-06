Transformers/ Video, su Italia 1 il film di Michael Bay (oggi, 18 giugno 2019)

Il film Transformers verrà trasmesso da Italia 1 nel prime time di oggi, martedì 18 giugno 2019, a partire dalle 21.15. La regia è di Michael Bay, mentre il genere è fantascienza, avventura e azione, per una distribuzione che risale al 2007. Il live movie si unisce inoltre all’animazione dell’86 dallo stesso titolo ed alla serie animata che ha riscosso un forte successo nel triennio 1984/1987. Le musiche sono invece di Steve Jablonsky, compositore americano che si occuperà anche della colonna sonora dei quattro sequel successivi e che due anni più tardi firmerà le musiche di Avatar, diretto da James Cameron. Nel cast troviamo invece attori come Shia LaBeouf, Josh Duhamel e Megan Fox, che collaboreranno anche nel successivo Transformers – La vendetta del caduto. La Fox tuttavia scomparirà dal cast del terzo capitolo, così come gli altri due co-protagonisti non saranno presenti negli ultimi due sequel.

Transformers, la trama del film

La trama di Transformers ruota attorno alla lotta futura di due razze robotiche e aliene. Il pianeta Cybertron è diviso infatti fra Autobot, legati ai concetti di libertà e giustizia, in contrasto con i Decepticon che invece hanno preferito combattere al fianco della tirannia. La guerra fra i due gruppi scoppierà a causa della fonte di energia AllSpark, in grado di creare mondi vivibili. Tuttavia lo scontro andrà a sfavore di entrambi: nessuna delle due fazioni riuscirà mai a mettere le mani sull’AllSpark, perduta nello spazio. Una volta individuata la fonte sulla Terra, i Decepticon e gli Autobot si lanciano nella missione di recupero, ognuno secondo i suoi mezzi. I primi attaccheranno una base militare del Qatar, provocando caos fra popolazione e Pentagono. Intanto, il giovane studente Sam scopre che la sua Chevrolet è in realtà animata. Si tratta infatti di Bumblebee, un Autobot che cercherà di inviare un messaggio nello spazio perché i suoi amici lo raggiungano nel nuovo pianeta. Sam non verrà creduto, mentre è ancora ignaro del ruolo che avrà nella nuova battaglia fra i robot. Il suo trisavolo gli ha lasciato in eredità un paio di occhiali, unico strumento per individuare con certezza la posizione dell’AllSpark. I Decepticon tuttavia sono a conoscenza dell’informazione e cercheranno di catturarlo in ogni modo.

