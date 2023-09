Trasmissione Rai contro i filtri Instagram/ La replica di Valeria Marini non si fa attendere: “Io invece..”

Valeria Marini e la replica sui filtri Instagram: ecco cosa ha detto

All’interno della trasmissione Rai, Estate In Diretta, si è dibattuto sul tema inerente alla chirurgia plastica e sull’uso costante dei filtri Instagram. Le risposte di quasi tutti gli ospiti, salvo Valeria Marini, miravano a demonizzare o comunque disapprovare questi sistemi, che alterano il proprio aspetto rendendolo più piacevole.

“Utilizzate i filtri quando mettete le vostre foto sui social?” chiede il conduttore Gianluca Semprini. In studio cade il silenzio prima che l’ospite Federica De Denaro rompa il ghiaccio: “Secondo me quelli sono veramente dannosi. Le ragazze di oggi ne abusano, è dannoso. C’è uno scollamento fra la tua immagine e quella di Instagram. Io sono contraria” afferma la conduttrice. A prendere la parole, infine, è Valeria Marini che con disinvoltura replica: “Io ho il mio filtro stellare su Instagram, ma posso dirtelo? È superato, basta!“.

Qualche mese fa, Marini è volata ad Hollywood per prendere parte al nuovo film Billie’s Magic World, il cui regista è Francesco Cinquemani, con la partecipazione de fratelli Baldwin. Ai microfoni di Libero, la diva del Bagaglino rivela: “Ho avuto molte possibilità, ma è vero, non tutte erano giuste per me. Lo sapevo sin dall’inizio, però volevo farcela da sola, volevo provare a cambiare le cose”.

L’attrice ha sottolineato di non aver mai accettato ‘lusinghe’ per ottenere successo: “È accaduto spesso, ma non ho mai accettato. Non ho rimpianti, ne rimorsi, tanto poi le cose arrivano da sole. Devi solo credere in te stessa“. La showgirl del Bagaglino ha poi rivelato come è cambiata la sua vita per questo film: “La prima cosa che ho fatto è quella di imparare perfettamente l’inglese. Per girare i film negli Stati Uniti, ovviamente, devi conoscere per bene la loro lingua. Poi ho proseguito con i corsi di recitazione. Mi sento pronta per affrontare nuovi progetti”.

