Kylie Jenner e Travis Scott si sono lasciati/ Pausa o addio? Dopo i tradimenti, lei…

Fine dell’amore tra Kylie Jenner e Travis Scott. Una delle coppie più amate e conosciute delle showbiz internazionale, si sarebbe detta addio. Ci avevano riprovato seriamente a far funzionare le cose, dopo un compleanno da favola e le vacanze insieme, ma qualche settimana fa si sono lasciati in maniera definitiva. Questa volta sembrerebbe decisiva, visto che lui non appare sul profilo della 22enne miliardaria dal 10 settembre e alle nozze di Justin ed Hailey Bieber lei è andata al fianco della sorella Kendall e la figlia Stormi. Dopo due anni d’amore e una serie di tradimenti da parte di lui, la coppia è scoppiata. Lei ha provato a perdonarlo, tuttavia, l’indulgenza della 22enne, questa non sarebbe bastata per appianare divergenze e problematiche. L’ultima apparizione in pubblico risale a fine agosto, nel corso del lancio del documentario del rapper “Look mum I can can Fly”, uscito su Netflix. Attraverso i social network, invece, non compare una foto insieme dal 10 settembre.

Kylie Jenner e Travis Scott si sono lasciati

Sembrava amore a prima vista quello tra Kylie Jenner e Travis Scott. La coppia si è incontrata per la prima volta al Coachella Music Festival nell’aprile del 2017. In seguito, hanno incominciato a frequentarsi subito, dato l’immediato colpo di fulmine. Settimane dopo il primo incontro, la coppia era stata avvistata tenendosi per mano ad una partita di playoff della Houston Rockets NBA, e poco dopo, Kylie è rimasta incinta. La figlia Stormi Webster è nata il 1 ° febbraio 2018, si ritiene che la data del concepimento sarebbe stata maggio, un mese dopo che avevano iniziato a frequentarsi. Travis ha quindi pubblicato una canzone chiamata Butterfly Effect, che menziona una “ragazza che ha catturato le onde”, che molti ipotizzano potesse essere un chiaro riferimento alla fidanzata Kylie. Nell’aprile del 2018, Travis ha regalato a Kyle una Ferrari del valore di 1,4 milioni di dollari. A dicembre del 2018, durante una intervista per Rolling Stone, il rapper aveva affermato la volontà di sposare molto presto la sua compagna.

© RIPRODUZIONE RISERVATA