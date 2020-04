Tre e Wind down: rete mobile e fissa offline/ Problemi e segnalazioni in tutta Italia

Pubblicità

Numerosi problemi riscontrati nelle scorse ore con la compagnia di telefonia mobile Wind Tre. Nella giornata di oggi, lunedì 20 aprile, hanno lamentato alcuni disservizi, sia coloro che hanno una sim di uno dei due operatori, sia coloro che avessero la sim già “unificata”. Nel dettaglio, come riferiscono i colleghi di optimagazine, non funzionava la rete mobile, e in alcuni casi, anche quella fissa utilizzata a casa. Come sempre, ad evidenziare il malfunzionamento e i problemi vari, ci ha pensato il portale Downdetector, che segnala puntualmente, tramite i vari utenti, quali sono i servizi web che non funzionano, dove i disservizi sono dislocati, e in quale entità. A riguardo sono state centinaia le segnalazioni, sia nei confronti di Wind quanto verso Tre, e di conseguenza migliaia di utenti non hanno potuto utilizzare il proprio smartphone per navigare, chattare, ascoltare musica e altre funzionalità varie. Nonostante i problemi vari, Wind-Tre ha deciso di non effettuare alcuna comunicazione, e anche per questo sono state svariate le chiamate al numero 159 (o al +39 320 5000200 in caso di chiamate dall’estero).

TRE E WIND DOWN: AL MOMENTO UN CENTINAIO DI SEGNALAZIONI

Il picco del disservizio si è verificato a metà mattina, attorno alle ore 10:00, con le segnalazioni sul sito Downdetector che hanno superato abbondantemente la quota 1000 e in ogni zona d’Italia, senza alcun “focolaio”, giusto per usare un termine molto in voga in queste settimane, particolare. Circa tre ore dopo, attorno alle 12:45, la situazione è tornata lentamente alla normalità, e la maggior parte dei clienti di Wind e Tre ha potuto riutilizzare la propria rete mobile e nel contempo quella fissa di casa. Al momento la situazione sembrerebbe essere sotto controllo anche se, attorno alle ore 15:00, le segnalazioni su Downdetector sono state un centinaio, un numero comunque importante. Vedremo se entro la sera il problema sarà definitivamente risolto.



