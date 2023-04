Tre piani/ Film drammatico in onda oggi venerdì 21 aprile su Rai 3

Tre Piani, film di Rai 3 diretto da Nanni Moretti

Il film Tre Piani andrà in onda nella prima serata di oggi, venerdì 21 aprile, a partire dalle ore 21,20 su Rai 3. Si tratta dell’adattamento cinematografico datato 2021 del romanzo omonimo scritto dall’autore Eshkon Nevo (2017), che ha per protagonista un cast corale che comprende gli attori: Margherita Buy, Riccardo Scamarcio, Adriano Giannini, Alba Rohrwracher, Alesandro Sperduti, Elena Lietti, Denise Tantucci, Anna Bonaiuto, Stefano Dionisi, Tommaso Ragno, Teco Cello e Paolo Graziosi.

La pellicola Tre Piani, di genere drammatico, è diretta dal regista Nanni Moretti che, per la prima volta nella sua carriera, si basa su un’opera altrui e non su un soggetto originale. Nanni Moretti e Margherita Buy hanno lavorato insieme in ben 5 film, tra cui Mia madre, Habemus Papam e l’ultimo film del regista, Il sole dell’avvenire. Le musiche sono di Franco Piersanti, compositore di numerose colonne sonore per il cinema, la televisione e il teatro, oltre che vincitore di David di Donatello e Nastri d’Argento.

Tre Piani, la trama del film

La storia del film Tre Piani, trasmesso da Rai 3 oggi 21 aprile, narra la vita di tre famiglie che vivono in una palazzina di un quartiere borghese della capitale e che abitano in tre piani diversi. Apparentemente, le loro vite scorrono tranquille, ma in realtà dietro la quiete si celano inquietudini e tormenti. Al primo piano abitano Lucio ed Elena e la loro piccola di 7 anni, mentre nell’appartamento accanto vivono Giovanna e Renato, una coppia di gente matura che, amorevolmente, spesso si presta a fare da baby-sitter alla bambina. Un giorno, però, Renato scompare con la piccola Francesca per molte ore, suscitando ansia e preoccupazione da parte dei genitori. Quando la bambina viene ritrovata, il padre Lucio sospetta che a sua figlia sia capitato qualcosa di sconvolgente, e la sua paura si trasforma in una vera ossessione. Al secondo piano della palazzina vive Monica con la sua bambina appena nata, alle prese con la sua prima esperienza di maternità. Il marito, Giorgio, trascorre lunghi periodi fuori per questioni lavorative, e la donna rimane spesso sola con le sue inquietudini.

Il marito si rende conto del pericolo e comprende di non poter più lasciare la moglie e la figlia da sole. Dora e Vittorio abitano al terzo piano, sono entrambi giudici e hanno un figlio di 20 anni. Una sera, il ragazzo torna a casa ubriaco e investe con la sua macchina una donna, uccidendola. Sconvolto dall’accaduto, il ragazzo chiede ai genitori di evitargli il carcere, ma il padre è irremovibile. Vittorio è un uomo onesto e pensa che suo figlio debba scontare la pena che si merita. La tensione cresce tra la coppia e la famiglia intera, creando una difficile frattura tra padre e figlio. Anche Dora viene costretta ad una scelta tra il marito e il figlio, e decide per il primo. Il ragazzo, uscito di prigione dopo tanto tempo, decide di allontanarsi per sempre dai genitori e di ricostruirsi una vita lontano da loro. Solo dopo la morte del marito, Dora riesce a riappropriarsi della sua vita e di cambiare radicalmente stile, decidendo così di cercare suo figlio. Casualmente, grazie ad un incontro, lo ritrova e scopre con somma felicità di essere diventata nonna.











