Tredici Pietro, chi è il figlio di Gianni Morandi e perchè si chiama così/ Rapper e…

Tredici Pietro, chi è il figlio di Gianni Morandi e Anna Dan

Tredici Pietro è il terzogenito di Gianni Morandi, nato dal suo amore con la moglie Anna Dan. Dopo Marco e Marianna, nati dal matrimonio, poi finito, con Laura Efrikian, Morandi ha ritrovato l’amore con Anna Dan che ha poi sposato e con cui ha formato una nuova famiglia con la nascita di Pietro che oggi ha 25 anni. Esattamente come il padre, Pietro ha scelto la strada della musica anche se fa un genere diverso. Pietro, infatti, è un rapper e un trapper e con il suo talento sta convincendo sempre di più gli addetti ai lavori.

Gianni Morandi, gaffe alla vigilia di Sanremo 2023/ "Sono proprio rimbambito!"

Pietro, per staccarsi dall’etichetta di “figlio di” ha scelto di non cominciare la sua carriera nel mondo della musica con il suo vero nome preferendo presentarsi al pubblico con il nome di Tredici Pietro.

Tredici Pietro: ecco perchè si chiama così

In un’intervista rilasciata a Vanity Fair qualche tempo fa, Tredici Pietro ha raccontato il vero motivo per cui ha scelto di cambiare nome e non presentarsi al pubblico musicale con il nome Morandi che, per lui, rappresenta comunque “più un vantaggio, sarei un ipocrita se dicessi il contrario perchè all’inizio ti dà una visibilità che in pochi hanno, già quando nasci fa notizia”. Accanto agli aspetti positivi, però, il figlio di Morandi non nasconde che portare un cognome importante come il quo ha anche risvolti negativi.

Amadeus: “Zelensky Sanremo? Attesa risposta oggi“/ “Paoli e Vanoni esibizioni divise”

“Certo che ci sono anche aspetti negativi: è più facile farsi vedere, ma è più difficile farsi piacere. Io non ho osato mettere il volto finchè non mi sentivo perlomeno di rispettare lo standard del rap e del rapper. Se cerchi solo attenzione, il rischio è che ti torni indietro come un boomerang”, ha concluso.

LEGGI ANCHE:

Laura Efrikian, ex moglie Gianni Morandi: perché è finita?/ "Diventò invivibile"

© RIPRODUZIONE RISERVATA