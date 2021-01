Tredici Pietro, figlio Gianni Morandi/ “Per uno che è cresciuto nella mia famiglia..”

Pietro Morandi, in arte Tredici Pietro, il figlio di Gianni Morandi, ha deciso di seguire la strada della musica intrapresa dal padre, ma anche dal fratello Marco. Diversamente da papà Gianni, però, Pietro ha deciso di tuffarsi nel mondo del rap, il genere musicale più amato dai ragazzi di oggi. Una passione, quella per la musica, che è cresciuta anno dopo anno. Essendo nato in una famiglia in cui, da sempre, si respira la musica, Pietro, in un’intervista rilasciata ai microfoni de La Repubblica, racconta come il suo amore per la musica sia nato naturalmente. “Penso sia impossibile, per uno che è cresciuto nella mia famiglia, allontanarsi dalla musica, visto che la fanno tutti in casa. Però no, al di la del fatto che sono cresciuto in mezzo alla musica e che se fossi stato figlio di un postino avrei avuto altre possibilità, non saprei dire davvero perché ho iniziato“, ha raccontato.

PIETRO TREDICI, IL RAPPORTO CON IL PADRE GIANNI MORANDI: “HA ASCOLTATO LA PRIMA CANZONE…”

Chiamarsi Morandi non è facile per Pietro che è consapevole di doversi liberare dei pregiudizi perchè è il figlio di Gianni Morandi. “Il vantaggio è dentro lo svantaggio, ho un’attenzione che altri all’inizio non hanno, devo cercare di farla arrivare alla sostanza scavalcando il cognome”, ha raccontato Pietro a La Repubblica. Per coltivare il suo sogno, Pietro ha camminano da solo, senza far ascoltare la sua musica a nessuno. I genitori Anna Dan e Gianni Morandi, infatti, hanno scoperto la musica di Pietro solo quando è stata pubblicata. Una scelta consapevole quella di Tridici Pietro perchè in casa “l’atteggiamento generale era quello di disincentivare ogni velleità musicale, non in maniera diretta, ma diciamo che non c’era una spinta a fare musica. Quindi non la facevo sentire a nessuno di loro”.



