Anna Dan, moglie Gianni Morandi/ “Un incontro fatale e molto fortunato!”

La bellissima Anna Dan è la seconda moglie di Gianni Morandi, nonché la donna che da 25 anni è al suo fianco. Nelle tappe della vita sentimentale del celebre cantante di Monghidoro – stasera ospite atteso a C’è posta per te – Anna arriva dopo il divorzio dalla precedente moglie, Laura Efrikian, sancito nel 1979. Dal 2004 Anna e Gianni si sono uniti in matrimonio. A lei l’artista continua a dedicare i momenti più importanti della sua vita ma anche quelli più semplici che scandiscono la loro quotidianità, come trapelato dai social dello stesso Morandi. E qui, lo scorso anno, il cantante ha voluto dedicare alla moglie amatissima una dichiarazione d’amore che bene descrive i sentimenti sempre vivi nei confronti della donna: “Anna, sono passati 25 anni da quando ti ho conosciuta ed è cominciata la nostra storia d’amore. Quel giorno mi innamorai, affascinato dai tuoi occhi ma in quel momento non potevo certo immaginare che, dopo 25 anni, avrei continuato ad amarti così intensamente!”.

Il loro è stato a tutti gli effetti l’incontro perfetto. E’ quanto emerso dalle parole di Morandi che in una intervista a Verissimo raccontò l’esatto momento in cui Anna Dan entrò nella sua vita. Quello era stato per il cantante un periodo molto lungo nel quale aveva deciso di dedicarsi anima e corpo solo al suo lavoro dopo una storia importante. “Mi sono separato che avevo trentadue anni e poi ho conosciuto lei”, aveva spiegato.

ANNA DAN, MOGLIE GIANNI MORANDI: IL LORO INCONTRO “FATALE”

A far incontrare Anna Dan e Gianni Morandi, nel 1994, fu una partita di calcio che permise ai due futuri marito e moglie di chiacchierare amabilmente a bordo campo. Ad organizzare quella partita, come spiegò il cantante sui social, fu lui stesso e rimase piacevolmente sorpreso e colpito dall’arrivo da Bologna di Anna insieme ad alcuni amici comuni: “Rimasi colpito dai suoi occhi e dalla sua personalità. Aveva una macchina fotografica al collo e una gonna a fiori. Era veramente splendida!”. Anna entrò nella vita di Gianni in modo inaspettato ed in un periodo in cui, per via del grande lavoro, il cantante non pensava affatto all’amore. Anche la Dan usciva da una breve delusione che si era conclusa in malo modo. Fu allora che Gianni comprese di aver finalmente incontrato la donna giusta: “Quell’incontro fu fatale!”, ha commentato ripensando a 25 anni fa. Dopo 10 anni insieme ed un figlio, Pietro, nato nel 1997, la coppia si è giurata amore eterno. Il segreto della loro lunga storia? Nonostante gli alti ed i bassi comuni a tutte le relazioni, “il rispetto reciproco” e “la voglia di fare pace” hanno reso il loro matrimonio invidiabile, al punto da far ammettere a Morandi: “Credo che il nostro sia un incontro molto fortunato, io sono felice con lei e la amo come il primo giorno!”.



