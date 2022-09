Trekking con sorpresa/ Su Rai 1 il film con Harald Krassnitzer

Trekking con sorpresa, film di Rai 1 diretto da David Gruschka

Trekking con sorpresa sarà trasmesso oggi, sabato 10 settembre, dalle ore 17.15 su Rai 1. Ci troviamo di fronte a un film drammatico prodotto in Germania nel 2019 e diretto da David Gruschka. Tra i nomi principali del cast del film Trekking con sorpresa spiccano Harald Krassnitzer, Jennifer Ulrich, Elvis Clausen e Michael Gwisdek.

È stato girato interamente in Svizzera, sfruttando le ambientazioni presenti in diverse località del paese. Il film è stato complessivamente ben accolto, seppur con alcune opinioni negative nei confronti della sceneggiatura da parte della critica del settore. Non a caso, la pellicola non ha ottenuto particolari menzioni o riconoscimenti ai vari eventi cinematografici.

Trekking con sorpresa, la trama del film

Il film Trekking con sorpresa racconta le vicende di un uomo ormai in pensione di nome Helmut Wohler. L’uomo nonostante non sia più inattività gestisce e contribuisce all’impresa familiare nell’ambito dei prodotti di macelleria, alla quale contribuiscono numerosi componenti della famiglia. Nonostante la collaborazione lavorativa, tra diversi componenti del nucleo familiare sussistono divergenze di diverso genere che difficilmente sembrano in grado di gestire e dirimere.

Per questa ragione, Helmut decide di prendere in mano la situazione al fine di trovare una soluzione per ripristinare l’armonia tra i parenti e ridare vigore anche all’impresa lavorativa. Per raggiungere il suo obbiettivo decide di organizzare una atipica escursione di gruppo tra le alture della Sierra de Tramontana.

Klaus, figlio di Helmut, è palesemente tra i meno accondiscendenti rispetto alla proposta ma nonostante le perplessità decide di partecipare comunque con la figlia, Stefanie. Quest’ultima, ha intenzione di approfittare dell’occasione per svelare un segreto mai rivelato a suo padre.

La vera sorpresa per l’occasione sarà però la partecipazione di Mark, anche lui figlio di Klaus dal quale aveva deciso di allontanarsi dopo i dissidi nati in concomitanza della tragica scomparsa della madre. Il piccolo viaggio tra la natura sarà l’occasione per tutti per conoscersi meglio e scoprire realtà delle rispettive vite che ognuno di loro aveva superficialmente ignorato.

