Tremors/ Video, su Italia 1 il film cult con Kevin Bacon (oggi, 20 luglio 2020)

Tremors va in onda su Italia 1 per la seconda serata di oggi, lunedì 20 luglio, a partire dalle ore 23:35. Si tratta di una grande classico del genere realizzato nel 1990 negli Stati Uniti d’America con la regia di Ron Underwood il quale si è occupato anche del soggetto e della sceneggiatura insieme a S. S. Wilson e Brent Maddock. Le musiche della colonna sonora sono state composte da Ernest Troost, i costumi indossati dagli attori sul set cinematografico portano la firma di Abigail Murray e nel cast sono presenti Kevin Bacon, Fred Ward, Finn Carter, Michael Gross, Reba McEntire, Charlotte Stewart e Robert Jayne.

Tremors, la trama del film

Ecco la trama di Tremors. Ci troviamo in una piccola e isolata cittadina nello stato americano del Nevada dove vive una coppia di mezza età che ha deciso di dire basta con questo genere di vita e di trasferirsi presso la città più grande che possa dare maggiori opportunità sotto tutti i punti di vista. I due preparano tutte le proprie valige e sono ormai pronti per trasferirsi, lasciando così gli amici di sempre e i propri vicini di casa. Tuttavia, durante il tragitto iniziano a rendersi conto di qualcosa che non va. Infatti, nella terra ci sono delle enormi buche realizzate probabilmente da uno scavatore oppure da qualche macchinario similare. Purtroppo la realtà sarà molto più drammatica e devastante, in quanto ci sono degli esseri dalle grandi dimensioni che assomigliano a degli enormi vermi che si muovono con estrema rapidità sotto il sottosuolo per poi puntare improvvisamente a colpire le propria vittima, siano essi bestiame oppure degli uomini.

Se ne renderanno conto quando si troveranno dinanzi ad alcune persone di loro conoscenza che si sono rifugiate sopra una piccola struttura. Dopo aver capito di quello che sta succedendo, fanno immediato rientro nella cittadina per avvisare gli altri, ma ormai è già troppo tardi con gli enormi vermi che hanno già attaccato ed ucciso diversi amici.

Tutti si ritrovano quindi all’interno del negozio dove si acquistano i generi alimentari per fare un po’ il punto della situazione e capire come muoversi per potersi salvare. Tra di loro c’è una biologa che ho avuto già modo di capire alcune caratteristiche di questo animale che viene visto come una sorta di dinosauro non estinto, non dotato di occhi, ma che riesce a percepire i movimenti delle persone e degli animali grazie alle vibrazioni create sul suolo.

Da questo momento in poi i vari superstiti iniziano una vera e propria guerra con questo gruppo di animali mostruosi che utilizzano ogni genere di arma in loro possesso, tra cui fucili ma anche esplosivi. Durante questo confronto per la sopravvivenza, alcuni cittadini perderanno la vita, mentre alla fine la coppia che stava pensando di trasferirsi, insieme ad altri fortunati, riuscirà ad avere la vita salva.

