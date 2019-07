Treni, circolazione sospesa tra Roma e Firenze/ Incendio cabina elettrica: disagi

Treni nel caos oggi, lunedì 22 luglio 2019. La settimana non è iniziata nel migliore dei modi sul piano della circolazione ferroviaria che vede questa mattina l’Italia letteralmente divisa in due a causa della circolazione sospesa tra Rovezzano e Firenze Campo Marte sulle linee Direttissima e convenzionale fra Roma e Firenze. Il blocco, secondo quanto riferisce il quotidiano Repubblica.it, è attivo dalle ore 5.40 e secondo quando riferito da Rfi è da ricondurre ad una serie di accertamenti dell’Autorità Giudiziaria. In una nota, la società spiega: “E’ in corso la riprogrammazione del traffico ferroviario. Sul posto sono presenti le squadre tecniche di RFI”. Al momento la situazione sta causando notevoli disagi ai passeggeri a causa dei gravi ritardi ed in alcuni casi di cancellazioni dei treni. Problemi finora registrati non solo per i convogli da Nord, come Milano e Bologna ma anche dal Sud Italia, come Napoli.

CIRCOLAZIONE TRENI SOSPESA TRA ROMA E FIRENZE: È CAOS

A causa della sospensione della circolazione ferroviaria tra Roma e Firenze, registrata alle prime ore del giorno, continuano a registrarsi pesanti ripercussioni sull’intero traffico dei treni. In particolare, riferisce La Nazione, sono numerosi ed altrettanto gravi i ritardi e le cancellazioni sia sulla linea convenzionale che sull’alta velocità. Anche per questo motivo, dalle 7.40 risulta istituito un servizio bus sostitutivo. In merito alle cause del blocco, ulteriori dettagli sono forniti da Il Fatto Quotidiano online che spiega che ad aver causato lo stop nella circolazione dei treni, bloccando di fatto l’intera Italia, sarebbe il principio di incendio di una cabina dell’alta velocità, la cui origine potrebbe essere dolosa. La cabina elettrica in oggetto si trova a Rovezzano, periferia di Firenze. Oltre alla Polfer, sul posto ci sono anche gli uomini della Digos e la polizia scientifica.

