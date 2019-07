Sciopero treni Trenord 14 luglio/ Disagi Milano e Lombardia: orari e corse garantite

Come ampiamente preannunciato già durante l’ultima agitazione Atm dello scorso giovedì a Milano, per domani domenica 14 luglio è previsto lo sciopero dei treni Trenord che potrebbe causare interi disagi ai viaggiatori in tutta la Lombardia. Non è un giorno lavorativo il che limita per fortuna il disagio per i pendolari, anche se resta lo spostamento sempre molto proficuo verso laghi e montagne per un weekend fuoriporta: occorre a questo punto armarsi di buona pazienza e informarsi il più possibile prima di prendere la direzione delle stazioni Trenord e trovarsi delle spiacevoli sorprese. Dalle ore 3 di domenica 14 luglio 2019 alle ore 2 di lunedì 15 luglio 2019, è previsto uno sciopero che potrà coinvolgere il trasporto ferroviario regionale in Lombardia, come annuncia il portale Trenord: per questo motivo il Servizio Regionale, Suburbano e il servizio Aeroportuale potranno subire variazioni e/o cancellazioni. Attenzione, proprio perché non è una giornata lavorativa bensì festiva, non sono previste fasce con orari di garanzia: sono previsti autobus sostitutivi “no-stop” limitatamente per i soli collegamenti aeroportuali “Milano Cadorna – Malpensa Aeroporto” e “Malpensa Aeroporto – Stabio” in caso di non effettuazione dei treni. Per quanto riguarda Milano Cadorna, la fermata da cui partiranno i bus no-stop sarà Via Paelocapa,1. Come sempre sarà possibile consultare la lista dei treni garantiti della Lunga Percorrenza Trenord, a questo indirizzo: a prescindere da ciò, si consiglia di seguire gli aggiornamenti sulla circolazione dei treni in “real-time” tramite la nostra App.

SCIOPERO TRENI TRENORD: RISCHI E MOTIVAZIONI

Come annuncia la stessa Trenord prima dello sciopero che domenica potrebbe generare non pochi disagi a Milano e in tutta la Lombardia, essendo ipotizzabili ripercussioni a conclusione dello sciopero, «vi invitiamo a prestare attenzione sia gli annunci sonori trasmessi nelle stazioni, che alle informazioni in scorrimento sui monitor». A proclamare lo sciopero Trenord è stato questa volta il sindacato Orsa che in una nota ha sottolineato come i motivi legati a questa agitazione sono di fatto gli stessi promossi nell’ultimo sciopero treni avvenuto il 7 giugno scorso: «Abbiamo evidenziato che il contratto aziendale di Trenord è scaduto da 4 anni e che lo stesso contiene errori da correggere, così come dichiarato da tutte le parti aziendale e sociali», spiegavano solo un mese fa i vertici di Orsa, ribadendo in vista dello sciopero di domani «in considerazione di quanto convenuto in sede Prefettizia, per noi il tempo è ormai scaduto e non siamo più disposti ad accettare un calendario che non ha mai prodotto nulla. Abbiamo rilevato inoltre l’inadeguatezza della società e la mancanza di controllo da parte del management nei confronti dei diretti sottoposti, ricordando che l’azienda non rispetta quanto si conviene nel confronto sindacale».

