Trespass/ Su Italia 1 l’ultimo film di Joel Schumacher con Nicolas Cage

Trespass, il film su Italia 1 diretta da Joel Schumacher

Questa sera, mercoledì 28 settembre, alle 21.20 su Italia 1 va in onda il film “Trespass“. La pellicola del 2011 è stata diretta da Joel Schumacher, con una sceneggiatura di Karl Gajdusek. I protagonisti sono Nicolas Cage e Nicole Kidman nei panni di una coppia sposata presa in ostaggio.

Nel cast di Telepass anche Ben Mendelsohn, Cam Gigandet, Liana Liberato, Jordana Spiro, Dash Mihok, Emily Meade e Nico Tortorella. È l’ultimo film ad essere diretto da Joel Schumacher prima della sua morte, avvenuta il 22 giugno 2020.

Trespass, la trama del film

Il film “Trespass” si apre con l’uomo d’affari e commerciante di diamanti Kyle Miller (Nicolas Cage) che parla al telefono con un cliente mentre torna nella sua sontuosa casa a Shreveport, in Louisiana. Kyle vive con la moglie Sarah (Nicole Kidman) e la figlia adolescente Avery ( Liana Liberato). Nonostante l’apparente facciata, è chiaro che la famiglia non è così perfetta come vuole far credere: Avery manca di rispetto ai suoi genitori e, nonostante le sia proibito farlo, sgattaiola fuori di casa per andare a una festa con l’amica Kendra.

Sarah sembra annoiata dalla vita da casalinga e desidera ardentemente di più nel suo matrimonio, mentre Kyle sembra nutrire un’avversione nascosta nei confronti di sua moglie. Proprio mentre Kyle sta per partire per una transazione d’affari, la casa viene improvvisamente invasa da una banda di rapinatori mascherati da polizia. I malviventi minacciano una strage se la cassaforte, nascosta in un muro dell’abitazione, non verrà aperta immediatamente…

