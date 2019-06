Tria stronca Minibot “pericolosi e illegali”/ Ira Salvini, Borghi “non li ha capiti”

Dopo la Flat Tax sono i minibot, ancora una volta, a sollevare un polverone interno al Governo Conte in attesa che domani si riunisca il “triumvirato” del Premier assieme ai vice Di Maio e Salvini per mettere a punto la Lettera Ue da invitare all’Europa per evitare la procedura d’infrazione: intervenendo da Londra, il titolare del Mef Giovanni Tria torna a stroncare l’utilizzo dei potenziali minibot per pagare i debiti della Pubblica Amministrazione dopo la proposta avanzata da Borghi e Bagnai della Lega (con l’assenso del M5s, ndr). «Non penso che i minibot saranno introdotti, voglio essere chiaro su questo: la nostra politica fiscale è prudente. Questo governo è più prudente di prima. Non considerate i ‘rumori’ elettorali»; il punto sull’agenda economica vede il Ministro del Mef lanciare qualche stoccata alla richiesta di Salvini dagli Usa di ridurre il più possibile le tasse: «Una manovra trumpiana implica avere il dollaro, e noi abbiamo l’euro. La nostra manovra è quella che abbiamo deciso e approvato basata su una politica fiscale prudente, ma compatibile con la necessità di crescere di più» spiega Tria ai giornalisti a margine di un intervento a Londra.

BORGHI ATTACCA TRIA: “NON HA CAPITO I MINIBOT, LI FAREMO”

Non solo, per Giovanni Tria i minibot sono una misura «illegale e non necessaria. Non sono nell’agenda del ministero del Tesoro, a parte il fatto che non ne abbiamo bisogno per risolvere il problema dei pagamenti della pubblica amministrazione alle imprese, visto che questo debito è diminuito». La replica del Ministro Salvini, irritato per la distanza ancora presenta nel Governo sul fronte economico, non si fa attendere: entrando oggi all’assemblea di Confartigianato attacca «i minibot non sono solo nel contratto di governo, ma sono anche stati votati dalla Camera dei deputati, sono uno strumento per pagare i debiti della pubblica amministrazione. Se qualcuno ha uno strumento più intelligente bene, altrimenti si va avanti con quello». A quel punto però Tria controreplica da Londra, «La mia risposta è che non ne abbiamo bisogno, per il semplice motivo che il debito della Pubblica amministrazione con i fornitori si è ridotto a un livello poco più che fisiologico. La P.A. paga nei tempi previsti, anzi, mi augurerei che il settore privato pagasse negli stessi tempi” del settore pubblico. Siamo in grado di pagare i nostri debitori – ha aggiunto il Mef – quindi non ho bisogno di trovare misure alternative». Da ultimo è il Presidente della Commissione Bilancio alla Camera Claudio Borghi ad intervenire sul tema dei minibot durante l’intervista a Un Giorno da Pecora: «per Tria minibot pericolosi e illegali? Ci vuole una grande pazienza, non so perché la pensi così, quando potremo fare una riunione gli spiegheremo che non è così. Il ministro dell’Economia deve fare quel che il programma di governo, che lui ha visto e sottoscritto, dice». Secondo Borghi, Tria ha stroncato i minibot perché non li ha capiti, «Non sono illegali, perché nessuno è obbligato ad accettarli. Gli faremo cambiare idea. Dovrebbero farli con la Legge di Bilancio, entro l’anno, per poi farli entrare in vigore nel 2020».

