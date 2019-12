Triangolo Leotta, Belen e De Martino/ Dubbio di Mariotto “Sicuri sia solo amicizia?”

Diletta Leotta, Belen Rodriguez e Stefano De Martino: cos’hanno in comune? Secondo quanto sostenuto da Guillermo Mariotto, giudice di “Ballando con le stelle” e volto noto della televisione, i tre sarebbero in rapporti intimi. La bomba è stata sganciata durante la puntata di ieri de “La vita in diretta”, noto talk show condotto da Lorella Cuccarini e Alberto Matano, in onda tutti le sere dal lunedì al venerdì. In studio si parla del dualismo fra la conduttrice di “Tu si que vales”, la splendida argentina, e Diletta Leotta, volto noto di Dazn e fra le donne più belle e desiderate d’Italia. Le due showgirl vengono spesse messe a paragone, sia per la loro bellezza e bravura nel loro campo, quanto per il gossip. Fatto sta che la Cuccarini, riferendosi al trio di cui sopra, ha posto una domanda un po’ maliziosa, come riporta l’edizione online di Libero, alle due opinioniste in studio, Marta Flavi e Monica Setta: “Triangolo amoroso o amicizia con De Martino?”.

TRIANGOLO LEOTTA, BELEN E DE MARTINO: LE VOCI DI GOSSIP DEGLI SCORSI MESI

Le due hanno immediatamente smentito qualsiasi rapporto amoroso fra i tre, dicendo “No, si tratta soltanto di un’amicizia”. Diverso è stato però il commento di Mariotto, secondo cui potrebbe esserci qualcosa di più. “Sicuri che si tratti solo di una semplice amicizia?”, ha infatti replicato lo stesso. Ovviamente si tratta di un’opinione di Mariotto che noi pubblichiamo fino a prova contraria. Nessuno ha infatti prove certe che sia successo qualcosa fra i tre, di conseguenza siamo semplicemente nel campo delle supposizioni e null’altro. Tra l’altro, come ricorda Libero, già qualche tempo fa, prima che De Martino tornasse con l’ex moglie, era uscita la voce secondo cui vi fosse un flirt fra la conduttrice di Dazn e lo stesso ballerino, che era stata però smentita da Belen: “A me sta veramente tanto simpatica Diletta. Usciamo anche insieme, andiamo a cena insieme”, furono le parole dell’argentina ai microfoni di Striscia La Notizia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA