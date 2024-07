Trieste: uomo cade dal balcone, fermata la compagna/ Aperta un’inchiesta per tentato omicidio

Giallo su quanto accaduto poche ore fa a Opicina, dove un uomo di 45enne sarebbe precipitato dal balcone della sua abitazione riportando gravi lesioni. Secondo quanto si apprende dall’Ansa, sulla vicenda la Procura di Trieste avrebbe aperto un fascicolo d’indagine per tentato omcidio e la compagna della vittima sarebbe stata fermata subito dopo il fatto.

Terremoto oggi Potenza M 2.1/ Ingv ultime notizie, scossa di M 3.4 lungo il confine Albania-Grecia

La donna, 40 anni, sarebbe sospettata di aver agito al culmine di una lite tra le mura domestiche. I due convivono e non si escludono tensioni di coppia dietro l’episodio. Secondo quanto ricostruito dalla stessa agenzia di stampa, il 45enne avrebbe dei precedenti specifici per pregresse violenze ma restano ancora molti punti da chiarire.

Maturità 2024, dove e quando vengono pubblicati i voti finali/ Date e le modalità stabilite dal ministero

Le condizioni dell’uomo precipitato dal balcone a Opicina e la ricostruzione

Dalle prime informazioni emerse, pare che tra i due conviventi i rapporti fossero tesi da tempo e che in passato l’uomo, ora ricoverato in gravi condizioni dopo la caduta dal balcone della sua casa a Opicina, abbia dei precedenti per episodi violenti tra le mura domestiche.

La Procura del capoluogo friulano indaga per tentato omicidio e sul caso lavorano i carabinieri, attualmente impegnati nell’attività di ascolto di alcuni testimoni vicini alla coppia che potrebbero contribuire alla ricostruzione dei fatti. Il 45enne sarebbe caduto da un’altezza di 5 metri e in un primo momento sarebbe apparso cosciente. Intubato e trasportato all’ospedale di Cattinara, verserebbe in condizioni critiche.

Gastroenterite da norovirus sul lago di Garda: centinaia di casi/ Divieto di uso dell'acqua, è polemica

© RIPRODUZIONE RISERVATA