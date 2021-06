Tromba d’aria a Temptation Island 2021/ “Stavamo per volare via tutti, ma…”

Una tromba d’aria si è abbattuta sul villaggio di Temptation Island 2021 a poche ore dalla partenza della nona edizione condotta anche quest’anno da Filippo Bisciglia. Un debutto davvero burrascoso per la nuovissima edizione del reality show dei sentimenti prodotto da Maria De Filippi che ha dovuto fare i conti con una tromba d’aria che ha colpito il resort Is Morus Relais in Sardegna dove sono in corso le registrazioni del programma. A rivelare l’accaduto ci ha pensato Raffaella Mennoia, autrice del programma, che ha preoccupato i tantissimi fan del reality show. Nessuna sospensione o altro, il programma va in onda regolarmente da mercoledì 30 giugno 2021 per poi passare al lunedì sera per la gioia dei curiosi e degli appassionati del format. Proprio la Mennoia ha voluto rassicurare tutti con un lungo messaggio inviato a Fanpage.it: “stavamo per volare via tutti, però bene!”.

Il villaggio di Temptation Island 2021 colpito da una tromba d'aria

Raffaella Mennoia, autrice di Temptation Island 2021 ha scelto Fanpage.it per rivelare ulteriori dettagli sulla tromba d’aria che ha colpito il villaggio Is Morus Relais in Sardegna. “È successo durante una serata di falò, c’è stata questa tromba d’aria improvvisa e sono volati un paio di proiettori. Per fortuna li abbiamo recuperati, quindi niente di grave” – ha precisato l’autrice. La tromba d’aria ha naturalmente costretto la troupe a lavorare fino a tarda notte per poter completare le riprese del programma, ma del resto sono cose che possono succedere. La stessa Mennoia, infatti, ha sottolineato: “gli orari non esistono, chi partecipa al programma non ha bene idea di quali siano i tempi, siamo noi a scandirli in base anche alle loro esigenze. “inoltre molte cose succedono di notte, quindi siamo molto svegli, dormiamo poco. Loro recuperano la mattina, noi un po’ di meno!”. Tutto è bene quel che finisce bene verrebbe da dire, visto che le riprese di Temptation Island 2021 sono proseguite senza intoppi e ritardi!

