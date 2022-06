Bomba d’acqua in Valle d’Aosta e Lombardia/ Video maltempo: temporali e grandine

Una bomba d’acqua si è abbattuta in Valle d’Aosta nel pomeriggio di oggi, domenica 5 giugno. I vigili del fuoco sono entrati in azione in diverse località, da Villeneuve a Saint-Vincent, a causa di allagamenti in garage, scantinati e al piano terra di alcune abitazioni. Fortunatamente non si segnalano danni a persone. Nel comune di Fenis è stato eseguito un intervento per rimuovere piante che avevano temporaneamente interrotto la viabilità su una strada comunale. Problemi simili sono stati registrati a Villair di Quart. Ma il maltempo oggi si è abbattuto anche in Lombardia.

A partire dalle 15 una bomba d’acqua si è abbattuta nella zona tra il lago Maggiore e le valli interne, causando molti allagamenti, straripamenti dei corsi d’acqua minori e cadute di piante. La situazione più seria si è verificata tra i comuni di Cittiglio e Laveno Mombello, dove una cinquantina di persone sono rimaste bloccate in località Vararo a causa della caduta di piante che hanno bloccato le strade. Nella zona del Passo del Cuvignone, invece, un gruppo di decine di volontari della Protezione civile, che stava partecipando ad un corso di aggiornamento sull’antincendio boschivo, è rimasto bloccato per la caduta di alberi e lo smottamento di detriti sulle strade.

MALTEMPO, ALLERTA ARANCIONE IN LOMBARDIA

Sono stati oltre cento gli interventi dei vigili del fuoco a causa del maltempo in provincia di Varese nel pomeriggio di oggi. Nel Comune di Casalzuigno è esondato un torrente, invadendo alcune abitazioni. Acqua anche nel Lecchese. A Colico una tromba d’aria improvvisa ha divelto le bancarelle del Mercato europeo. Del resto, la Protezione civile aveva diramato allerta arancione in Lombardia per la giornata odierna per moderata criticità a causa del rischio temporali in Laghi e Prealpi orientali, Nodo Idraulico di Milano, Pianura centrale, Alta pianura orientale, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Valcamonica.

Allerta gialla invece in Emilia Romagna (Costa ferrarese), Trentino Alto Adige (Bolzano e Trento), Veneto (Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna, Livenza, Lemene e Tagliamento, Piave pedemontano, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Alto Piave, Adige-Garda e monti Lessini, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige). Allerta gialla anche in Piemonte (Belbo e Bormida, Pianura settentrionale, Pianura Torinese e Colline).

