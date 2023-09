Tromba d’aria Crotone/ Video, danneggiate due attività, tetti divelti e distrutti

Nella notte appena passata, quella fra martedì 26 e mercoledì 27 settembre 2023, si è verificata una tromba d’aria in quel di Crotone, nota città calabrese. L’evento si è verificato alle prime ore di oggi ed ha provocato diversi danni soprattutto alle attività commerciali che si trovano nel quartiere denominato fondo Gesù. Nel dettaglio, come riferito dalla stampa locale, si fa riferimento ad un supermercato e ad uno store di prodotti elettronici. I due edifici sono stati danneggiati in particolare nella zona del tetto, con la copertura che è stata letteralmente divelta finendo sulla strada e cadendo poi su un parcheggio antistante.

Un evento che ha causato danni alle auto e nel contempo grossi problemi alle due attività, per danni che vengono considerati ingenti, come specificato dal sito di RaiNews. Una volta lanciato l’allarme sul posto si sono recati gli uomini del soccorso, a cominciare dai vigili del fuoco, che hanno subito cercato di mettere in sicurezza la zona, eliminando alcuni detriti pericolanti. Le operazione di ripristino sono durate diverse ore, e al momento non sarebbero state ancora completate proprio per via dei danni importanti.

TROMBA D’ARIA CROTONE, IL VIDEO DEI DANNI: ENNESIMO “TORNADO” IN ITALIA

La strada dove sono caduti i detriti è stata chiusa al traffico dal comando della polizia locale anche perchè gran parte della tettoia del supermercato e dello store di elettronica è finita sulla carreggiata, impedendo così la regolare circolazione delle vetture. In ogni caso, come fanno notare i media locali, la circolazione degli autobus presso l’autostazione del bus adiacente i due magazzini danneggiati, risulta essere regolare.

Purtroppo nel corso di questa estate si sono verificate numerose trombe d’aria nel nostro Paese a causa delle violenti ondate di maltempo che hanno attraversato l’Italia da nord a sud. Gli ultimi due casi si erano registrati a Jesolo e nel Cadore, e fra alberi abbattuti e attività danneggiate, i danni erano stati ingenti.

