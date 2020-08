MARINA DI MASSA, TROMBA D’ARIA E ALBERO SU TENDA/ Morte due sorelline di 3 e 14 anni

È morta purtroppo anche la sorellina di 14 anni: è questa l’ultima tragica notizia da Marina di Massa, dopo il decesso della piccola di 3 anni. Trasportata in condizioni disperate all’ospedale di Massa Carrara, la sorella maggiore non ce l’ha fatta con ferite troppo gravi in seguito alla caduta dell’albero sulla tenda del campeggio di Marina: la tromba d’aria è passata ma ha lasciato devastazione e morte in una Toscana svegliata bruscamente in questa domenica mattino dal maltempo. Resta per fortuna in buone condizioni la terza ragazza, 19 anni (si è scoperto poi essere la terza sorella, ndr) ferita solo lievemente dalla corteccia che ha travolto il campeggio. Secondo Repubblica Firenze, i familiari avevano affittato un bungalow nel campeggio ma avrebbe anche installato accanto la tenda per avere altro spazio dove poter trascorrere la notte. Qui si trovavano le tre sorelle e qui purtroppo l’albero è crollato, un pioppo alto 4 metri e mezzo: l’incidente è avvenuto verso le 7 nel camping Verde Mare, in via del Cacciatore.

MORTA BIMBA DOPO TROMBA D’ARIA A MARINA DI MASSA

Ennesima tragedia per il maltempo questa volta colpisce Marina di Massa (provincia di Massa Carrara), con una tromba d’aria che ha fatto crollare un albero su una tenda da campeggio dove una famiglia soggiornava per la fine delle vacanze. Una bimba di 3 anni è morta, troppo gravi le condizioni dopo il trasporto in ospedale d’urgenza: molto grave è invece la sorella di 14 anni, ferita ma con lievi contusioni e senza ricovero una terza ragazza, di 19 anni, presente anche lei nel campeggio nella tenda schiacciata dalla violenza dell’albero sradicato con la tromba d’aria improvvisa. Il maltempo dal Nord Italia di ieri si sta velocemente spostando verso il Centro-Sud, con il fortissimo vento che ha addirittura impedito all’elicosoccorso di intervenire dopo il dramma nel campeggio di Marina di Massa: secondo quanto riportato da La Nazione, i genitori di origine marocchina delle due ragazzine sono rimasti miracolosamente illesi dalla caduta del tronco.

DRAMMA A MARINA DI MASSA: GRAVE LA SORELLA 14ENNE

Dalle prime ricostruzioni nella tenda erano in 5 e si erano riparati con l’arrivo del maltempo e del temporale violento: purtroppo la tromba d’aria ha sradicato del tutto un albero lì nelle vicinanze che è piombato con l’enorme peso sulla parte della tenda con le tre ragazzine. Per la più piccola non c’è stato nulla da fare, mentre per la sorella 14enne si lotta per la vita in queste ore: gli altri ospiti del campeggio “Verde Mare” di Marina di Massa sono sotto choc, come i genitori soccorsi dai vigili del fuoco dopo la tromba d’aria. In Lombardia nel frattempo proseguono le ricerche di un uomo disperso ieri nel Varesotto a Maccagno; in Veneto invece danni per un’altra tromba d’aria a Vicenza, con strutture e tetti divelti dalla violenza del maltempo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA