Trony, volantino prendi 3 paghi 2/ Sconto immediato del 100% alla cassa

La catena di elettrodomestici Trony ha pubblicato oggi, giovedì 2 luglio 2020, il nuovo volantino ricco di offerte, valido fino al 31 di questo mese. Si chiama “Prendi 3, Paghi 2” e come si può intuire già dal titolo permette di assicurarsi tre prodotti, di cui uno in regalo e due a pagamento. Ma il 3×2 non è l’unica iniziativa di Trony che metterà a disposizione dei suoi clienti anche il “meno caro lo paghi la metà”. In poche parole, acquistando due prodotti segnalati dalla stessa catena, quello che costerà di meno lo pagherai con uno sconto al 50% alla cassa, altra iniziativa senza dubbio meritevole d’attenzione. Per quanto riguarda la prima promozione, sul volantino si legge: “Acquista tra i prodotti evidenziati nel punto vendita, un grande elettrodomestico da almeno 399 euro o un televisore da 399 euro, o un piccolo elettrodomestico da almeno 69 euro, e altri prodotti a tua scelta, riceverai immediatamente un bonus del 100% da spendere in cassa pari al prezzo del prodotto meno caro”.

TRONY, IL VOLANTINO 3 PER 2: ALCUNI PRODOTTI IN PROMOZIONE

Non si tratta quindi di un “3×2 libero”, ma di una promozione comunque interessante su una serie di prodotti segnalati dalla stessa Trony. Simile l’altra promozione, che sarà valida solamente su determinati prodotti selezionati, e che vi permetterà di ottenere uno sconto immediato alla cassa del 50%. Tra le altre iniziative di Trony, anche la possibilità di fare un finanziamento rateale a tasso zero in un massimo di venti rate, altro aspetto che non andrà assolutamente dimenticato, soprattutto se unito alle due “proposte” di cui sopra. Ad esempio potrete portarvi a casa un nuovo iPhone Se pagando per 20 mesi 24.95 euro, mentre per l’iPhone 11 bisognerà invece mettere in preventivo una spesa mensile di 39.95 euro, che diventano 54.95 invece se si volesse acquistare un MacBook Air. In questo periodo sono molti gli store che stanno portando avanti iniziative di questo tipo per incentivare il commercio di elettronica alla luce del calo degli scorsi mesi causa lockdown post-coronavirus.



