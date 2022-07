Troppo sale fa male/ Infarto e ictus, ecco perché aggiungerlo può causare la morte

Consumare troppo sale, concedendosi molti eccessi, potrebbe rivelarsi un’abitudine capace di far insorgere alcune problematiche prima dei 75 anni. In determinati casi potrebbe anche portare a una morte precoce a seguito di alcune complicazioni. A rivelare i possibili effetti del sale “nascosto” negli alimenti è uno studio condotto dalla Tulane University di New Orleans, in Louisiana, riportato dal quotidiano britannico Daily Mail.

Questo studio ha permesso di notare come alcune persone, che avevano l’abitudine di concedersi una dose in più di sale durante i pasti, avevano anche una probabilità di morire prima di raggiungere i 75 anni pari al 28% in più al confronto con chi non aveva l’abitudine di aggiungere sale, oppure lo aggiungeva solo in rari casi. In particolare, secondo questo lavoro di ricerca, un consumo eccessivo di sale può provocare la ritenzione idrica nel sangue e di conseguenza un aumento della pressione sanguigna. Tra i possibili effetti che può avere l’insorgere di queste problematiche c’è un aumento del rischio di essere colpiti da infarto o ictus.

Troppo sale: i risultati dello studio e i pericoli del sale “nascosto”

Lo studio ha preso in considerazione i dati forniti da UK Biobank relativi a 501.379 persone, esaminandoli per un periodo di 9 anni. Tra i risultati che sono stati osservati durante il lasso di tempo nel quale si è svolta la ricerca, lo studio ha notato come il 3% delle persone nella fascia di età 40-69 anni sarebbero morte prematuramente. Come si legge tra le pagine dell’ European Heart Journal, la ricerca ha ipotizzato che l’1% dei soggetti che usano troppo sale nei propri cibi corre il rischio di una morte precoce.

Secondo il parere degli scienziati e degli esperti, il sale “nascosto” negli alimenti e nei cibi che consumiamo ogni giorno potrebbero falsare la nostra percezione e quindi portarci a ingerirne quantità ancora maggiori. Per questo motivo lo studio della Tulane University ha scelto di prendere in considerazione il troppo sale aggiunto a ogni pietanza, incrementando ulteriormente la quantità di sale già presente nella dieta quotidiana delle persone. Nel Regno Unito, i medici e gli esperti suggeriscono che la quantità ideale da non superare ogni giorno è di 6 grammi di sale per gli adulti, mentre i bambini dovrebbero consumarne ancora di meno.











