Troy, film diretto da Wolfgang Petersen

Domenica 18 agosto, andrà in onda, in prima serata su Rete 4, alle ore 21:30, il film epico del 2004 dal titolo Troy.

La pellicola è diretta dal regista Wolfgang Petersen, noto per avere curato le riprese di alcuni progetti cult, tra cui U-Boot 96 e La storia infinita.

Le musiche hanno invece la firma del compositore James Horner, autore delle colonne sonore di due tra i film con il maggior incasso di tutti i tempi, Avatar e Titanic.

Il cast principale è composto da diversi grandi nomi del mondo dello spettacolo, in particolare: Brad Pitt, vincitore di 2 Premi Oscar per 12 anni schiavo (2013) e C’era una volta a… Hollywood (2019); Eric Bana, noto per la sua interpretazione in Hulk (2003); Orlando Bloom, diventato famoso a livello internazionale grazie al personaggio di Legolas nella saga de Il Signore degli Anelli; Diane Kruger, nota per il personaggio di Bridget Von Hammersmark in Bastardi senza gloria di Quentin Tarantino; Sean Bean, che aveva già lavorando con Bloom nella saga de Il Signore degli Anelli nei panni di Boromir.

La trama del film Troy: la guerra di Troia combattuta da un cast eccezionale

Troy si ispira liberamente al testo di Omero dell’Iliade, è ambientato nel XIII secolo a.C., periodo durante il quale le città-stato elleniche erano unite sotto il governo di Agamennone (Brian Cox).

L’unica città a non cedere al suo potere è Troia, così, nel tentativo di trovare un punto di accordo, Paride (Orlando Bloom) ed Ettore (Eric Bana), i due principi di Troia, giungono presso la corte di Menelao (Brendan Gleeson), fratello del capo greco.

Paride si innamora però perdutamente di Elena (Diane Kruger), moglie di Menelao, re di Sparta e in gran segreto la porta con sé a Troia.

Il rapimento della donna offre ad Agamennone l’occasione perfetta per dichiarare guerra alla città, così muove verso Troia con il suo esercito, di cui fanno parte alcuni grandi eroi, come Achille (Brad Pitt) e Ulisse (Sean Bean).

Inizia così una terribile guerra, che vedrà morire centinaia di uomini coraggiosi, fino a quando Ulisse, grazie alla sua astuzia, non riuscirà a escogitare uno stratagemma per entrare nella città e prendere possesso delle mura nemiche.