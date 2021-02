Troy/ Video, su Rete 4 il film con Brad Pitt (oggi, 21 febbraio 2021)

Troy andrà in onda su Rete 4 nella prima serata di oggi, domenica 21 febbraio, alle ore 21.25. Si tratta di un film fantastico di ispirazione storica diretto nel 2004 da Wolfgang Petersen (La storia infinita, Nel centro del mirino, Virus letale) ed interpretato da Brad Pitt (C’era una volta a Hollywood, Fight club, Bastardi senza gloria), Diane Kruger (Il mistero dei templari – National treasure, Oltre la notte, Unknown – Senza identità), Eric Bana (Hulk, Liberaci dal male, L’altra donna del re) e Orlando Bloom (Le crociate – Kingdom of Heaven, La maledizione della prima luna, la saga de Il Signore degli Anelli).

Nel cast, ricchissimo di star di primo piano, compaiono anche Peter O’Toole e Sean Bean. Troy è molto liberamente ispirato all’Iliade di Omero e narra le vicende della guerra di Troia e di Achille.

Troy, la trama del film

Soffermiamoci sulla trama di Troy. L’esercito di Micene del re Agamennone (Brian Cox) e quello della Tessaglia, comandato da Triopa (Julian Glover) stanno per scontrarsi in battaglia. Per evitare un massacro però i due re si accordano per far combattere solo due campioni delle rispettive città stato. Agamennone può contare sul mitico Achille (Brad Pitt), mentre Triopa si affida ad un gigantesco uomo pieno di cicatrici. Achille vince senza fatica lo scontro, m,a dimostra scarso rispetto verso Menelao, a cui è costretto a sottostare. Nel frattempo a Sparta re Menelao (Brendan Gleeson), fratello di Agamennone, sta trattando con una delegazione di troiani. Qui Paride (Orlando Bloom), principe di Troia, conosce Elena (Diane Kruger), sposa di Menelao.

Fra i due nasce una relazione appassionata, tanto che quando i troiani ritornano in patria lena decide di fuggire con loro. Menelao, Agamennone e gli altri re della Grecia prenderanno il rapimento di Elena come scusa per attaccare Troia con le loro forze unite. La città è infatti nota per essere difesa da mura imprendibili, ma faticherà a resistere contro l’attacco sincronizzato di numerosi eserciti. Giunto nei pressi di Troia, Archille ei suoi uomini si scontreranno ben presto con l’esercito di Ettore (Eric Bana), dando vita ad una delle rivalità più note di tutta la storia della cultura occidentale.

Video, il trailer del film “Troy”





© RIPRODUZIONE RISERVATA